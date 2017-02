Sexplora : Lili Boisvert persiste et signe

Marc-André Lemieux 03-02-2017 | 04h00

La première saison de Sexplora a suscité une vive réaction l'hiver dernier. Diffusée sur ICI Explora, cette série documentaire abordant la sexualité avec audace et humour a causé bien des maux de tête à Lili Boisvert.

L'animatrice a effectivement été victime de harcèlement virtuel durant cette période. Mais jamais les messages et photos non désirés reçus sur Facebook et Twitter n'ont remis en question son désir de donner suite à cette aventure télévisuelle. Au contraire.

«Ça m'a confirmé combien c'était important d'en parler, déclare la journaliste et chroniqueuse en entrevue. Il y a encore beaucoup de choses à régler. Ce n'est pas parce qu'une femme parle de sexe ouvertement qu'on peut la traiter de manière aussi odieuse.»

Composée de 10 émissions, la deuxième saison de Sexplora, produite par Urbania, aborde des thèmes dont plusieurs ont été inspirés par l'actualité, comme la domination. «On mélange souvent BDSM et culture du viol, alors que c'est deux trucs complètement différents, explique Lili Boisvert. Dans Sexplora, on voulait explorer les deux aspects. On voulait montrer c'est quoi dominer quelqu'un sexuellement de manière saine et c'est quoi dominer quelqu'un sexuellement de manière malsaine.»



«Je suis capable d'aller loin»

Après avoir essayé des jouets sexuels devant l'objectif en 2016, l'animatrice continue d'oser en 2017. Cette saison, les téléspectateurs la verront notamment tester une huile qualifiée de «Viagra pour femme». «Les membres de l'équipe de tournage ont installé la caméra, puis ils sont sortis pour me laisser faire mon truc toute seule. De toute façon, c'est du monde que j'avais vu tout nu l'an dernier quand on était allé dans un camp de nudistes. J'ai confiance en eux. Ils sont aussi game que moi... Et je suis capable d'aller loin.»

Lili Boisvert explorera également la sexualité par écrit au printemps. Le 12 avril, elle publiera aux éditions VLB un nouveau livre intitulé Le principe du cumshot - Le désir des femmes sous l'emprise des clichés sexuels. Elle prépare par ailleurs la deuxième saison des Brutes, sa série de capsules web avec Judith Lussier sur telequebec.tv.

ICI Explora présente Sexplora le vendredi à 22 h 30.

10 thèmes

La deuxième saison de Sexplora propose 10 épisodes articulés autour de 10 thèmes différents. Qu'est-ce que Lili Boisvert a retenu de chacun d'eux?

1. Les fesses: «C'est un sujet qui s'est imposé de manière très naturelle. Au cours des dernières années, la société a développé une sorte de fétichisme pour cette région du corps.»

2. Les ITS: «Ça ne sert à rien de faire peur au monde. La peur ne protégera personne des ITS. L'important, c'est d'être renseigné.»

3. Les seins: «Il faut laisser les femmes choisir comment elles veulent gérer leur corps. C'est une question de liberté.»

4. La performance: «Une stratégie qu'on sous-estime pour améliorer ses performances au lit, c'est apprendre à rire de soi. Il ne faut pas trop se prendre au sérieux.»

5. Le plaisir masculin: «Beaucoup de gens méconnaissent la prostate. J'ai l'impression qu'avec cet épisode, c'est quelque chose qu'on va faire découvrir à beaucoup de monde!»

6. La domination: «J'ai assisté à un atelier de BDSM (bondage, domination et sadomasochisme) et mon dieu que j'avais mal pour eux! Ouch! La fille tripait, mais chaque fois qu'elle recevait un coup de fouet, je frissonnais de douleur! Je suis beaucoup trop douillette pour ça!»

7. La ménopause et l'andropause: «J'ai rencontré Valérie Gibson, la toute première cougar. C'est la première à avoir écrit un livre là- dessus. Pour les femmes ménopausées qui veulent une sexualité avec des gars plus jeunes.»

8. La pornographie: «La pornographie est de plus en plus éclatée. J'ai parlé à Melody Kush, une "cam girl" qui fait des vidéos en direct à partir de chez elle. Elle s'est créé un fan-club. Les gens paient pour la voir faire certains gestes.»

9. L'abstinence: «Je suis allée faire un vox-pop dans une foire alimentaire déguisée en sœur. J'ai demandé aux gens quelle avait été leur plus longue période d'abstinence. Je pensais qu'on allait avoir beaucoup de difficultés à recueillir des réponses, mais non. Les gens étaient assez à l'aise. Je pensais que c'était plus tabou que ça.»

10. La bisexualité: «Il existe encore plusieurs préjugés tenaces et plusieurs idées préconçues par rapport aux personnes bisexuelles.»