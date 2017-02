Mémoires vives : Surprendre le spectateur

Yves Leclerc 03-02-2017 | 04h00

Auteure du téléroman Mémoires vives, Chantal Cadieux n'hésite pas à provoquer des revirements de situation dans ses intrigues afin de surprendre le téléspectateur. «C'est de la fiction et c'est quelque chose que je peux faire. J'aime que les choses ne soient pas coulées dans le béton», a-t-elle laissé tomber, lors d'un entretien.

Chantal Cadieux vient de franchir le cap de la 100e émission avec Mémoires vives. Une étape qu'elle avait déjà franchie avec le téléroman Providence diffusé entre 2005 et 2011. «Il m'arrive, lorsque je sens que les gens ont deviné vers où je m'en vais, de modifier une intrigue. J'ai une capacité pour provoquer des revirements et de me tourner sur un dix cents», a-t-elle indiqué.

Discipline

L'auteure précise que l'écriture d'un téléroman est un travail quotidien où la discipline doit être de mise. «Ça ne s'écrit pas tout seul. Il faut trouver les intrigues et avec 24 épisodes par années, j'ai très peu de temps pour la réflexion. Je suis toujours en train d'écrire et je dois livrer. C'est un marathon et je suis fière d'avoir réussi à franchir le cap des 100 épisodes», a-t-elle fait remarquer.

Chantal Cadieux explique qu'elle met en place certaines situations qu'elle développe et qui ne se retrouveront peut-être jamais à l'écran. Elle donne l'exemple du personnage de Laurie Hamelin-Berthier, retrouvée après avoir été portée disparue durant 30 ans. «Cette intrigue aurait pu se fermer, au bout de deux saisons, avec la découverte de ses ossements. J'avais ouvert, en parallèle, une porte où le personnage de Linda Trottier pouvait être cet enfant. La comédienne (Sophie Paradis) a été choisie parce qu'elle pouvait ressembler à Laurie», a-t-elle raconté.

Virage policier

Chantal Cadieux précise que le virage policier mis en place dans Mémoires vives était plus ou moins planifié et qu'il a été initié par l'attachement du public pour le personnage de l'enquêteur Daniel Dupuis, interprété par Stéphane Gagnon. «Je ne pensais pas qu'il était pour être aimé autant. C'est aussi un personnage qui m'a beaucoup inspirée», a-t-elle fait savoir. L'auteure avoue qu'elle n'est pas une grande lectrice de romans policiers. Elle aime le suspense et ce qui l'intéresse, d'abord et avant tout, ce sont les drames humains derrière ces histoires. «Je dis toujours, à la blague, que je vais aller faire un stage à l'École nationale de police à Nicolet, lorsque je vais terminer Mémoires Vives», a-t-elle dit en riant.

Mémoires vives est diffusé les mardis à 21 h sur ICI Radio-Canada.