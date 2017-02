Code G : la parole aux garçons

Bruno Lapointe 02-02-2017 | 04h00

Ils sont cinq. Ils sont jeunes. Et ils ont leur opinion qu'ils n'hésitent pas à défendre. Chaque semaine, les panellistes de Code G se penchent sur des questions diverses, variées... et parfois décalées.

«C'est cool, dans la société actuelle, de donner aux jeunes des modèles dont les points de vue différents sont acceptés», avance Joey Scarpellino.

Déménager avec sa blonde: le paradis ou l'enfer? Les plus beaux seins: naturels ou refaits? L'entretien de la pilosité corporelle: un peu, beaucoup ou passionnément? Voilà quelques-uns des sujets sur lesquels se penchent les panellistes de Code G, le penchant full testostérone de l'émission à succès Code F, sur les ondes de VRAK.

Chaque semaine, cinq jeunes hommes partagent donc leurs avis sur des sujets infiniment variés. Ce sont Joey Scarpellino, Phil Roy, Daniel Pinet, Adib Alkhalidey et Jay Du Temple. Entouré de collaborateurs invités, le quintette se livre, tantôt avec humour, tantôt sur le ton de la confidence. Parfois, ils sont d'accord. Parfois, ils ne le sont pas. Et c'est ce qui fait la beauté de Code G, selon Joey Scarpellino. «C'est correct d'avoir des opinions différentes de celles des autres. On ne change pas le monde, mais si on aide les jeunes à accepter et à assumer leurs opinions, alors notre travail est fait», déclare-t-il.



«Grain de sel» différent

Retour à l'écran

Joey Scarpellino est conscient qu'il vient d'un univers bien différent de celui de ses compatriotes. Comédien de formation, le jeune homme est le seul du noyau principal de Code G à ne pas être passé par les bancs de l'École nationale de l'humour. Et loin de lui l'idée de s'angoisser à ce sujet. «Je ne suis pas du genre à avoir une ligne, un punch. Ce n'est pas moi, ce n'est pas ma job ni mon ambition de carrière. Alors je n'essaie pas de le faire. J'apporte mon grain de sel qui est complètement différent», avance-t-il.Code G marque le retour au petit écran de Joey Scarpellino, plus discret depuis la fin de l'émission Les Parent, l'hiver dernier, au terme de huit saisons. Avec le recul, le comédien avoue que la pause qui s'est imposée, une «première en 13 ans», lui a «vraiment fait du bien». Mais il n'a pas chômé pour autant: Joey Scarpellino ouvrait, il y a tout juste un an, le Shack Santé, son premier bar à suppléments en plein cœur du quartier Dix30. Un projet qui lui apportera une sécurité financière durant les périodes plus creuses au cinéma et à la télévision. «Mais je ne me stresse pas du tout avec ça. En fait, je me dis que ça ne vaut pas la peine d'y penser, donc ça ne m'inquiète pas», conclut Joey Scarpellino.