Mère et fille à Lietteville

Yves Leclerc 02-02-2017 | 04h00

Junkie et en pleine perte de contrôle, Mariposa Selanes a fait une entrée fracassante et remarquée à Lietteville. Sale, en crise et à moitié nue, Sabrina Bégin-Tejada n'a pas eu des scènes faciles à tourner pour l'arrivée de son personnage dans Unité 9.

Un rôle que la jeune comédienne, qui a joué dans les séries jeunesse Tactik et Subito texto, qualifie de cadeau. Sabrina Bégin-Tejada, qui n'a pas fait le conservatoire ou les écoles de théâtre, avoue s'être abandonnée totalement lors du tournage de ces scènes fortes et puissantes. «Je ne répète pas beaucoup les scènes que j'ai à jouer. J'apprends mon texte, mais je ne place rien. J'essaie d'être naturelle et je m'abandonne. Une de mes forces est de jouer sur la spontanéité», a-t-elle lancé, lors d'un entretien.

La comédienne ne pensait pas que le tournage de ces scènes était pour être aussi intense. Elle a dû se dénuder lors de sa première journée sur le plateau. «Juste le fait de se retrouver sur le plateau et dans ces décors est propice à se mettre dans la peau du personnage et se laisser aller. Mariposa est une femme qui est très à l'aise avec son corps. Ce n'était pas facile à tourner, mais ça va avec la beauté du personnage. Je me suis abandonnée et c'est sorti de cette façon», a-t-elle laissé tomber, ajoutant qu'elle était quelqu'un de très sensible.

Sabrina Bégin-Tejada avait déjà fait une très courte apparition, il y a un an, dans Unité 9. On l'a vue durant une trentaine de secondes dans une scène où la détenue Suzanne Beauchemin, lors d'une sortie, voulait acheter de la drogue. Il n'y avait aucun lien, à ce moment, avec Bétina Selanes. Une porte avait été entrouverte pour un éventuel retour, mais c'est seulement un an plus tard qu'on lui a demandé si elle était prête pour un rôle de cette importance et avec plus de complexité. La jeune femme, dont la mère est Dominicaine, n'a pas de formation de comédienne. «Ma mère a fait des études en théâtre, j'allais voir ses pièces avec mon père et j'aimais cet environnement. Mon père m'a inscrite dans une agence et je me suis découvert une passion pour le jeu. C'est quelque chose qui s'est fait naturellement», a-t-elle affirmé.

Les téléspectateurs ont eu droit à des scènes extrêmement intenses et déchirantes, lorsque sa mère, Bétina, aussi incarcérée à Lietteville, a eu la permission d'aller la voir en réclusion.



Chimie et connexion

Claudia Ferri, qui interprète Bétina, raconte que les deux comédiennes ont passé une journée ensemble, une semaine avant le tournage de ces scènes, afin de tisser des liens et d'apporter de la crédibilité à ce rôle de mère et de fille. «On a échangé sur nos personnages et sur nos vies respectives. Je l'ai questionné sur ses rapports avec sa mère et elle m'a posé des questions sur mes relations avec mes enfants. J'ai trois filles qui pourraient avoir l'âge de Sabrina», a-t-elle mentionné. Sabrina Bégin-Tejada a raconté à Claudia Ferri qu'elle avait regardé en boucle, avec son frère, le film Mambo Italiano, dont elle est en vedette.



«Rencontre bénéfique»

«Travailler avec moi était, pour elle, un cadeau. Et c'était réciproque parce que Sabrina est très attachante. On a marché, on a fait des trucs et au moment de se quitter, alors que la noirceur tombait, on a trouvé un 5 $ et un 20 $ sur le sol. On a décidé de mettre cet argent de côté et d'aller voir, ensemble, dans la semaine qui a suivi, le film Juste la fin du monde de Xavier Dolan, un réalisateur qu'on aime beaucoup. Ce fut une rencontre bénéfique, un bon point de départ et une connexion heureuse. Claudia Ferri n'a pas eu beaucoup de difficulté à jouer ses scènes émotives et déchirantes. «Ce sont des scènes qui sont faciles à faire lorsqu'une connexion en place et cette rencontre a été bénéfique. Je suis partie des textes et de mon instinct de mère. L'amour mère-fille, c'est fort et c'est quelque chose de viscéral. Ça doit être assez étrange et difficile de voir sa fille disjonctée comme ça», a-t-elle fait remarquer, ajoutant avoir déplacé des montagnes pour ses filles dans leur quête de leur bien-être.

Unité 9 est diffusée les mardis à 20 h sur les ondes d'ICI Radio-Canada.