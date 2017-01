Céline Dion sera mentor à The Voice

27-01-2017 | 09h06

Gros coup de filet pour les producteurs de The Voice aux États-Unis. Céline Dion sera mentor pour Gwen Stefani et son équipe lors de la 12e saison de l'émission qui s'amorcera en février sur les ondes de NBC.

Sur Twitter et Instagram, vendredi, la chanteuse a publié une photo d'elle et de Gwen Stefani. Elle se dit «très heureuse» de pouvoir partager le plateau de ce populaire concours avec l'artiste.

La nouvelle mouture de The Voice aux États-Unis sera proposée à compter du 27 février prochain. Les chaises des coachs seront occupées par Adam Levine, Blake Shelton, Alicia Keys et Gwen Stefani.

Les admirateurs de Miley Cyrus devront quant à eux patienter jusqu'à la saison 13 pour revoir la controversée Américaine de 24 ans.

Je suis très heureuse de me joindre à #TeamGwen à titre de mentor pour @gwenstefani! // Very excited to join @gwenstefani on @nbcthevoice as #TeamGwen’s advisor for Battles! #TheVoice - Céline ✌ Une photo publiée par Céline Dion (@celinedion) le 27 Janv. 2017 à 5h29 PST

Céline Dion ne chômera donc pas en 2017. En plus de son titre de mentor, elle continuera à offrir des spectacles à Las Vegas et passera une partie de son été à sillonner les routes de l'Europe où elle montera sur scène à 16 reprises, notamment à Paris et Londres.