Le cheval-serpent: sexe, argent et politique

Yan Lauzon 25-01-2017 | 17h02

Bar fuschia illuminé, long «catwalk», projecteurs, boule disco et imposantes têtes de cheval avec des écailles - dont une munie d'une langue de serpent; bienvenue au Cheval-serpent.



Le lieu central de la série du même titre de Danielle Trottier (créatrice d'Unité 9) est un bar de danseurs nus où il est question de dignité et de sexualité (représentées par le cheval), mais aussi d'abus et de corruption (illustrés par le serpent).

Très populaire, l'établissement montréalais appartenant à Doris McQuaid (Sophie Prégent) et géré par David Gauthier (Guillaume Lemay-Thivierge) se retrouve dans la mire du nouveau maire de la métropole, Laurent Saint-Pierre (Daniel Parent) qui, contrairement à son père, ne voit pas d'un bon œil les endroits où le sexe est roi.

Une équation

C'est en se rendant au club 281, à Montréal, que Danielle Trottier a su qu'elle devait écrire l'histoire de Cheval-serpent. D'ailleurs, la propriétaire de l'endroit, Annie Delisle, a agi à titre de consultante pour l'aventure.

L'auteure a commencé à développer son plus récent récit il y a cinq ans. Son point de départ? Une équation toute simple: sexe plus argent plus politique égale abus et corruption.

Loin d'être tout rose, l'univers qu'elle a choisi de partager montrera bien sûr des beaux corps, cherchera à faire danser et rire, mais sera aussi synonyme de difficultés diverses et de ce que signifie la moralité pour chaque personne.

Prêts pour le «show»

Avec cette série, actuellement dans la dernière portion de son tournage sous la direction de Sylvain Archambault, Danielle Trottier assure qu'il y aura au moins un spectacle de danse érotique par épisode. Au total, 18 prestations osées profiteront des talents de Pete, Franck, Mustang, Billy, Angel et Julien.

On montrera donc beaucoup de peau dans Cheval-serpent. Oui, il y aura du nu intégral, précise-t-on. Non, il n'y aura pas de censure, assure-t-on. Si une certaine nudité sera suggérée, une autre part ne laissera toutefois aucune place à l'imagination.

Chorégraphiés par Uriel Arreguin (qui a déjà fait danser les vedettes au Match des étoiles avec Normand Brathwaite), les numéros seront très «artistiques» et «professionnels», a tenu à préciser le réalisateur Sylvain Archambault. Ils seront notamment menés par des pompiers ou le chanteur Claude Bégin - alias Franck - qui offrira un solo avec une future mariée... dans une cage.

Évidemment, les danseurs se trémousseront sur des airs bien connus pigés dans le patrimoine international comme Unchain My Heart de Joe Cocker.

Le cheval-serpent n'ouvrira pas ses portes avant l'automne. Les 10 épisodes de la série dramatique seront offerts sur l'Extra d'ICI Tou.tv, mais aucune date n'a été avancée.