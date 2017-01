Premières images du biopic sur Britney Spears

Avec Canoe.ca 24-01-2017 | 10h52

La première bande-annonce du film retraçant la vie de l'icône de la pop américaine Britney Spears a été dévoilée ce lundi.

Sur la vidéo de 30 secondes, les fans de Britney Spears pourront découvrir les premières images du film revenant sur la trajectoire de l'interprète de Oops! I did it again.

Britney Ever After sera diffusé le 18 février sur la chaîne de télévision américaine Lifetime. Le film de deux heures aura pour actrice principale l'Australienne Natasha Bassett que l'on a pu voir dans le dernier film des frères Coen Avé, César!.

Des images de scènes de danse, de paparazzis et de moments chaotiques de la chanteuse, comme lorsqu'elle s'est rasée les cheveux en 2007, sont visibles dans la bande-annonce.

«Je ne dirais pas que j'étais amusante, car je ne l'étais pas. Tout est juste comme flou, vous savez?Jusqu'à ce que vous touchez le fond du rocher. Je veux être forte pour mes fans. Ça me permettra de continuer», peut-on entendre en voix off, prononcé par l'actrice incarnant Britney Spears.

Rappelons que l'interprète de Toxic n'a pas autorisé la production du long métrage.