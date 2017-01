Jean O'Gallagher: «un personnage qu'on va aimer haïr»

Marie-Claude Doyle 31-01-2017 | 04h00

Ces derniers mois, Micheline Lanctôt n'a pas chômé, alors qu'elle a cumulé plusieurs projets, autant en anglais, avec The Disappearance, qu'en français avec O' et Fatale-Station.

Les téléspectateurs peuvent d‘ailleurs suivre la comédienne et réalisatrice dan cette nouvelle série disponible sur Ici Tou.tv extra.

Quand on demande à Micheline Lanctôt ce qui l'a séduite dans la série Fatale-Station, elle répond d'emblée: «La série est extrêmement bien écrite. C'est Stéphane Bourguignon qui en est l'auteur, et ça se voit. Le personnage de O'Gallagher est un personnage plus grand que nature, un vilain sans vraiment l'être, et c'est très stimulant à jouer.»

Évidemment, c'est un rôle dont la personnalité est à des lunes de celle de la comédienne, qui incarne une matriarche qui veut continuer à régner et à faire sa loi dans un village perdu au milieu de nulle part.

«C'est la force régnante du village. C'est une veuve qui a deux fils et qui a de grandes visées pour son village. Elle possède à peu près tout le village et elle pèse très lourdement sur les décisions de tout le monde. Dans sa tête, c'est toujours pour le mieux, mais ses actions ont souvent des résultats catastrophiques», explique la comédienne.

Disons que sa relation avec les autres personnages est très houleuse. «Ce n'est pas une personne facile. C'est une femme qui a beaucoup de pouvoir et qui l'exerce de toutes les façons possibles. C'est un personnage qu'on va aimer haïr.»



Le défi de jouer en anglais

Artiste qui évolue autant dans la langue de Shakespeare que dans celle de Molière, Micheline Lanctôt a tourné l'automne dernier (en plus de ces derniers mois, en janvier) dans The Disappearance, une minisérie québécoise anglophone écrite par Normand Daneau et Geneviève Simard, qui sera présentée à la fois sur CTV et Super Écran au printemps. Elle forme avec Kevin Parent un duo de détectives qui doit enquêter sur la disparition d'un garçon survenue il y a deux ans, alors que de nouveaux indices laissent croire qu'il est en vie.

Bien qu'elle soit à l'aise de tourner en anglais, l'actrice considère que de jouer dans une autre langue et une autre culture est toujours un défi. «Même si je suis parfaitement bilingue, parfois le réalisateur (Peter Stebbings) me trouve trop expressive. (rires) Kevin et moi, on est assez québécois dans notre façon de nous exprimer.» C'est d'ailleurs la première fois qu'elle travaille avec le chanteur et comédien. «On a un plaisir fou. C'est un gars que j'adore. Il est tellement gentil et galant. On se soutient mutuellement.»

La comédienne, que l'on voit aussi dans O', a plus d'un projet en ce qui concerne la réalisation, notamment un dont le tournage aura lieu au mois d'août. De plus, Fabienne Larouche lui a demandé d'adapter un roman de Michèle Ouimet, La Promesse, qui parle d'une jeune réfugiée afghane.

En mai, elle jouera aussi dans l'adaptation théâtrale féminine de la pièce Glengarry Glen Ross, de David Mamet. Elle a tellement de projets à l'horaire qu'elle a dû délaisser, en 2016, l'enseignement, alors qu'elle enseignait la direction d'acteurs depuis bon nombre d'années à l'Université Concordia. «En principe, je devrais y retourner l'automne prochain, mais c'est sûr que mes projets me tiennent pas mal occupée. J'ai toujours réussi à concilier les deux, mais là, je commence à être un peu fatiguée pour faire ça! (rires)»



Plus près de ses petits-enfants

La comédienne a pu profiter du temps des fêtes pour passer du bon temps en famille auprès de ses deux petites-filles de 8 ans et 3 ans, ainsi que de son petit-fils de 15 mois. «Ils sont adorables», dit-elle. Elle se réjouit que sa fille Simone n'habite plus à Vancouver. «Elle est revenue s'installer au Québec l'été dernier. Son conjoint et elle ont tous les deux réussi à être transférés ici pour leurs emplois et maintenant ils travaillent à Montréal.»