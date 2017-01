Wyclef Jean à Tout le monde en parle en 9 citations

23-01-2017 | 10h08

La star du hip-hop Wyclef Jean était de passage à l'émission Tout le monde en parle, diffusée dimanche, et sa présence n'est pas passée inaperçue. Voici ce qu'il a dit, en 9 citations.

1. Sur ses influences musicales

«Je suis très éclectique. J'adore la musique. J'ai commencé à l'église puis j'ai été influencé par Quincy Jones et le jazz, dont j'étais passionné au secondaire. J'aime Michael Jackson, mais je me suis toujours demandé qui sont les professionnels derrière sa musique. Je suis originaire d'Haïti et j'ai un profond attachement aux musiques panafricaines.»

2. Sur sa relation avec Lauryn Hill des Fugees

«Il ne faut pas mêler plaisir et affaires, car ça peut mener à des conséquences. En réalité, la passion avec la musique, c'est naturel. Donc naturellement quand on est en studio, on ne sait jamais ce qui peut se passer de façon spontanée. Ne reste pas avec moi en studio trop longtemps, il se peut que je tombe en amour avec toi. En studio, les passions se développent au rythme de la musique.»

3. Sur la séparation des Fugees

«En ce qui concerne les Fugees, je n'ai jamais annoncé la mort du groupe, Lauryn n'a jamais annoncé la séparation et Pras non plus. Le public a dit qu'il n'y avait plus d'albums, mais les Fugees sont toujours sous contrat avec Sony Records (...) Pour deux autres albums. Si les Fugees nous regardent en ce moment, ils devraient penser à faire un prochain album.»

4. Sur son amour du français

«Je chante en français à l'église de mon père depuis mon plus jeune âge. J'aime aussi le rap français.»

5. Sur sa reprise de Ne me quitte pas de Jacques Brel

«À Brooklyn, le dimanche, quand ma mère faisait la cuisine, elle écoutait toujours de la chansonnette française. J'étais jeune et j'aimais la faire rire. Alors je me plantais devant elle et, comme j'adorais la façon de chanter des chanteurs français, je les imitais. Alors je chantais "Ne me quitte pas, il faut oublier, tout peut s'oublier..." et elle riait toujours. Jacques Brel est un de mes artistes préférés. Il est passionné! Alors j'ai fusionné les deux: Brooklyn rencontre Brel.»

6. Sur sa collaboration avec Shakira pour la chanson Hips Don't Lie

«Je suis en studio, à la console. J'essaie de faire mon travail, mais je ne peux pas m'empêcher de regarder. À un moment, Shakira vient me voir et dit "Cette chanson ne sera pas un succès si je ne fais pas bouger mes hanches". Je devais me démener pour lui faire bouger ses hanches. J'étais au paradis.»

7. Sur son désir, en 2010, de se présenter à la présidence d'Haïti

«Non ce n'était pas une erreur, même si mes amis ont cru que j'étais fou. Tout d'abord, je suis un grand admirateur de Nelson Mandela. Je l'ai côtoyé de très près et une chose que j'ai apprise, c'est que la musique, c'est éphémère. Ce qui nous reste, c'est le futur de nos enfants. Parfois, on doit faire des sacrifices pour le bien de la prochaine génération. Est-ce que je me suis présenté parce que je voulais être le président d'Haïti? Non, je préfère être une rock star. Mais, dans ce peuple, 80 % de la population vit avec moins d'un dollar par jour. Après le tremblement de terre, j'avais le sentiment qu'Haïti méritait de meilleurs politiques et une meilleure législation. À ce moment, je croyais être la meilleure personne pour représenter le pays.»

8. Sur le nouveau président d'Haïti, Jovenel Moïse

«Je connais cet homme personnellement et je l'ai vu travailler en Haïti. Le fait qu'il soit un entrepreneur, qu'il soit issu de cette classe, lorsqu'on veut vous détruire en Haïti, on vous lie à la corruption. Ce que je fais, tout comme pour Donald Trump, c'est que je laisse 100 jours à Jovenel pour faire ses preuves. On verra bien.»

9. Sur son invention de la Gattar en 2013

«J'étais un enfant de la rue, j'étais un voyou. Ma mère m'a dit de mettre les armes de côté, de prendre une guitare, un piano, le chant, le basketball. Ça a changé ma vie. Donc, la culture des armes est liée au hip hop. J'ai demandé à 2 Chainz de prendre une photo de la Gattar (NDLR: il s'agit d'un fusil AK-47 converti en guitare). Je voulais que les jeunes comprennent que l'avenir est dans la non-violence et que c'est possible de le faire avec l'aide de la musique. Et c'est pourquoi j'ai inventé la Gattar.»

L'album J'ouvert de Wyclef Jean sera lancé le 3 février prochain