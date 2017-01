On connaît la date de sortie pour House of Cards 5

20-01-2017 | 14h11

La cinquième saison de la série primée aux Emmy Awards House of Cards débarque le 30 mai sur Netflix.

Kevin Spacey (Francis Underwood) et Robin Wright (Claire Underwood), les époux alliés depuis toujours, vont voir leur relation se détériorer dans ce cinquième volet.

Un très court aperçu de la prochaine saison a d'ailleurs été diffusé sur la chaîne Youtube de Netflix, vendredi. On y voit seulement le drapeau américain onduler grâce au vent. En voix off, on entend des enfants prononcer ces paroles: «Je jure allégeance au drapeau des États-Unis d'Amérique et à la République qu'il représente, une nation unie sous l'autorité de Dieu, indivisible, avec la liberté et la justice pour tous.»

Michael Kelly, Jayne Atkinson, Neve Campbell, Derek Cecil et Paul Sparks font aussi partie de la distribution.

En coulisses, le créateur de House of Cards, le scénariste Beau Willimon, quitte, lui, le navire et ne participera pas à cette cinquième saison.

House of Cards se concentre sur Francis Underwood, porte-parole de la chambre des représentants aux États-Unis. Un homme politique décrit comme charismatique, séduisant, autoritaire et impitoyable, prêt à tout pour satisfaire son ambition politique. Robin Wright fait également partie de la distribution dans le rôle de Claire, son ambitieuse épouse.

En attendant, les fans pourront se plonger dans la quatrième saison du thriller policier le 4 mars prochain sur Netflix.