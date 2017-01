La télésérie Issues sera tournée à Montréal

19-01-2017 | 08h26

La nouvelle télésérie Issues de NBC-Universal sera tournée aux studios MELS à Montréal, a annoncé mercredi les studios qui appartiennent à Québecor.

Le tournage commencera en février jusqu'en août.

«Nous sommes vraiment très heureux d'accueillir ce nouveau projet de NBC-Universal, un partenaire de Québecor depuis plus de 10 ans», a mentionné le président de MELS, Michel Trudel, par communiqué.

«Les grands studios aiment beaucoup travailler à Montréal et ont fait de notre ville une destination de choix pour le tournage de séries télé. Il faut aussi dire que nos équipes ont depuis longtemps fait la preuve de leur talent et de leur aptitude à participer à des séries importantes comme Issues, ce qui est une valeur ajoutée certaine pour des grands acteurs comme NBC-Universal», a-t-il ajouté.

La série Issues met en vedette Dalal Badr (Ceasar and Cleopatra, A Brand New You, Port Hope), Nikohl Boosheri (Supergirl, The Loner, Seeds of Yesterday, Rogue), Emily Chang (Total Recall: Mémoires programmées, Journal d'un vampire, How I Met your Mother) et Ho Chow (Fifth City, L'escadron suicide, Les Sopranos).