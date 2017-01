La comédie Will & Grace de retour à NBC

18-01-2017 | 14h40

Will & Grace est la nouvelle émission américaine à avoir droit à une seconde vie. Dix nouveaux épisodes de la populaire comédie ont été commandés par la chaîne NBC, rapporte Variety.

À l'instar de Gilmore Girls, La Fête à la maison ou encore La grande évasion, Will & Grace reviendra donc sur les écrans pour une courte période.

Eric McCormack, Debra Messing, Sean Hayes et Megan Mullally, qui ont tous pris part aux 188 épisodes - étalés sur huit saisons - de l'acclamée émission diffusée de 1998 à 2006, seront de retour.

Ce sera également le cas des créateurs Max Mutchnick et David Kohan qui rédigeront les nouveaux textes. Le réalisateur James Burrows reprendra aussi sa place.

Des discussions afin de redonner vie aux aventures de Will et Grace, ainsi que de leurs amis Karen et Jack, s'étaient enclenchées entre NBC et l'équipe de la comédie en septembre dernier, lors de la réunion surprise qui a mené à 10 minutes de soutien à Hillary Clinton lors de la plus récente course présidentielle américaine.

Les prochains épisodes de Will & Grace seront offerts durant la saison 2017-2018. Aucune date n'a toutefois été avancée.