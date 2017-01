Louis T: rire et réfléchir

Nathalie Slight 26-01-2017 | 04h00

Avec Vérités et conséquences, l'humoriste journaliste Louis T prend un sujet chaud d'actualité, le décortique et déconstruit les mythes qui y sont associés, le tout sous forme d'irrésistibles capsules satiriques qui font rire... et réfléchir!

Les pitbulls, la culture du viol, l'immigration, le salaire minimum... tu abordes des sujets qui ne laissent personne indifférent!

J'aime creuser une information, la remettre en perspective. Souvent, dans les médias, on mise sur le sensationnalisme. Les informations les plus plates sont mises de côté. Pourtant, bien souvent, ce sont ces informations qui sont les plus intéressantes!



Laquelle de tes capsules a créé le plus de réactions sur les médias sociaux jusqu'à présent?

L'ère du mensonge. J'y explique que l'algorithme de Facebook est conçu de façon à nous montrer seulement les statuts de gens qui ont les mêmes intérêts et opinions que nous. Cela crée un phénomène d'homophilie sociale, c'est-à-dire qu'on est virtuellement entouré de gens qui pensent comme nous. Pour déjouer Facebook, il faut avoir dans ses «amis» une connaissance sexiste ou raciste et, surtout, il faut «Liker» ses publications. Ce clin d'oeil a fait réagir bien des internautes!

Tes capsules mélangent humour et information.

Toi, que regardes-tu sur internet?

Son top 3 des émissions d'information satiriques

Je pars d'une «vérité»: une tendance politique, sociétale ou environnementale, une nouvelle documentée. Puis, je m'amuse à analyser les «conséquences»: je déconstruis les idées reçues à l'aide de statistiques, de comparaisons. Dans mes prochaines capsules, je vais parler de plusieurs sujets, comme l'inégalité des revenus entre les hommes et les femmes. Ce sont des sujets qui ont largement fait les manchettes, mais qui méritent d'être regardés d'un oeil différent.Je suis débranché du câble depuis un an, je ne fais plus la distinction entre la webtélé et la télé traditionnelle. Je suis abonné à Netflix, à Tou.tv, à HBO, et je regarde Radio-Canada ou TVA sur ma tablette. Je m'attarde aux bulletins de nouvelles et aux émissions d'informations satiriques américaines. Je passe des heures sur YouTube à regarder des documentaires sur l'histoire, la politique, la science... Je suis un vrai boulimique d'informations vulgarisées!

- Originaire d'Angleterre, l'humoriste John Oliver anime Last Week Tonight, une émission qui présente aussi bien des sujets d'actualité que des nouvelles humoristiques inventés.

- Le monologuiste Trevor Noah anime The Daily Show, une parodi de journal télévisé qui tourne en dérision l'actualité. L'émission est diffusée sur la chaîne Comedy Central depuis 1996.

- Depuis 2003, HBO présente la populaire émission politique Real Time with Bill Maher. L'animateur dit souvent tout haut, et avec humour, ce que plusieurs pensent tout bas.