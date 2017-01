Les pays d'en haut en 6 points marquants

17-01-2017 | 11h25

La série Les pays d'en haut était de retour lundi soir pour une deuxième saison. Voici, en 6 points, ce qui nous a marqués lors de l'épisode.

1. Séraphin, un gentleman?

On sait depuis la première saison que Séraphin (Vincent Leclerc) est plus sensible que les autres versions du personnage vues dans les précédentes adaptations du roman Un homme et son péché de Claude-Henri Grignon. Lundi soir, on en a eu encore la preuve: alors que Donalda (Sarah-Jeanne Labrosse) passe une première nuit chez son nouveau époux après leur mariage, celui-ci lui permet de dormir dans une chambre bien à elle. Séraphin lui mentionne aussi, un peu timidement, qu'il ne veut pas la brusquer et qu'il attendra qu'elle soit prête avant de partager son lit. Durant cette scène, Séraphin devient même attachant aux yeux des téléspectateurs.

2. Le bébé de Donalda

On a appris, à la fin de la première saison, que Donalda est enceinte du beau Alexis (Maxime LeFlaguais). Toutefois, la jeune mariée ne l'a pas encore dit à Séraphin avec qui elle n'a pas encore consommé son mariage. Lui avouera-t-elle la vérité? S'arrangera-t-elle pour qu'il pense que l'enfant est de lui?

3. Ratoureuse Angélique

Depuis son mariage avec le docteur Cyprien Marignon, Angélique Pothier (Madeleine Péloquin) a montré un autre côté de sa personnalité. La douce et gentille postière est maintenant devenue une fine manipulatrice, prête à tout pour avoir ce qu'elle veut. Elle se défend auprès de son mari en disant qu'elle veut protéger l'honneur des Marignon, mais son petit jeu risque bien de se retourner contre elle, surtout qu'elle a volé l'espoir de Séraphin de contrôler le bureau de poste en s'arrangeant pour que sa belle-fille Donatienne en hérite. On verra comment le maire de Sainte-Adèle réagira.

4. Délima dans les pattes de Séraphin

La grande soeur de Séraphin, Délima (Julie Le Breton), s'est encore arrangée pour déjouer les plans de son petit frère. Désormais mariée au tenancier de l'hôtel, Ben Ducresson (Fred-Éric Salavail), Délima a décidé de lui donner tout son argent pour que celui-ci rembourse Séraphin, effaçant donc toute dette envers lui. Séraphin a donc moins de pouvoir vis-à-vis son nouveau beau-frère. Comment pourra-t-il désormais le manipuler?

5. Alexis se case

Alexis veut s'occuper à temps plein du petit Siffleux. Pour garder le jeune orphelin, que Donalda voulait aussi adopter, le bûcheron s'est trouvé un emploi stable auprès du forgeron. Réussira-t-il à se caser pour de bon, trouver une épouse et éduquer Siffleux tel que promis au curé Labelle (Antoine Bertrand)?

6. Méchant Bidou

Bidou Laloge (Rémi-Pierre Paquin) semble être devenu l'ennemi numéro un de sa soeur Donalda. Il menace de révéler sa grossesse si elle ne lui donne pas 5000 $. Le joueur compulsif semble même se rapprocher de la «petite» Rosa-Rose (Marie-Ève Milot). On sent que la naïve jeune fille voudra se venger de Séraphin qui l'a laissé tomber pour épouser Donalda. Que nous prépare ce duo?

Dans le prochain épisode

Une scène du prochain épisode est disponible sur le site de Radio-Canada. On y voit Angélique présenter une jeune fille à son beau-fils, le docteur Jérôme Marignon. «Dans une heure, il est lavé, rasé, cravaté», dit-elle à son mari précisant qu'elle connaît les hommes. Angélique semble donc manigancer quelque chose pour trouver une épouse à Jérôme.

Dans la description de l'épisode, il est aussit écrit que Siffleux apprendra la mort de son père et que Donalda ira rejoindre Séraphin dans son lit... c'est donc à suivre la semaine prochaine!

Les pays d'en haut, les lundis 21 h, ICI Radio-Canada Télé.