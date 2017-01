Microphone : les nouveaux accords de Louis-Jean Cormier

Victor-Léon Cardinal 25-01-2017 | 04h00

Louis-jean Cormier est de retour à la télévision, à la barre de la nouvelle émission Microphone, diffusée à Télé-Québec.

Revisitant avec ses amis des chansons marquantes du répertoire québécois, l'artiste nous propose quatre rendez-vous qui nous feront découvrir les dessous de son studio et les coulisses de la scène musicale. Rencontre avec un auteur-compositeur-interprète passionné, qui n'a pas peur des nouveaux défis.

D'un naturel calme et posé, Louis-Jean Cormier ne cache pas s'être beaucoup amusé en enregistrant Microphone. Le chanteur admet lui-même être étonné de se sentir aussi à l'aise devant les caméras.

«Je "vis" tellement ma musique qu'à un moment donné j'oublie complètement qu'il y a des caméras devant moi. Je ne pensais jamais que je me retrouverais un jour à parler à la lentille et à inviter des téléspectateurs à me suivre. Je ne doute pas de mon travail, mais je me soucie toutefois de l'opinion des autres. J'ai braillé lorsque j'ai visionné le premier épisode de Microphone, car, lors des tournages, je ne savais pas ce que ça allait donner. J'étais vraiment soulagé de voir que c'était encore mieux que ce à quoi je m'attendais. J'ai eu la chance de travailler avec une équipe formidable!» D'ailleurs, l'artiste est ouvert à l'idée de tourner d'autres épisodes de Microphone si l'occasion se présente.

Complicité et musique

Assurant les rôles de musicien accompagnateur et de maître de cérémonie dans un décor rétro, Louis-Jean Cormier a eu l'occasion de travailler et de s'amuser avec trois ou quatre artistes invités différents à chaque émission, tels que Daniel Lavoie, Fanny Bloom, Patrice Michaud, Vincent Vallières et bien d'autres. «Je devais reprendre une pièce de chaque invité pour l'habiller d'une autre manière tout en gardant son essence. J'admets avoir eu de la difficulté à changer des chansons d'habitat mais, dans l'ensemble, on n'a pas eu d'embûches majeures.»

En marge des succès revisités, Microphone proposera aussi de belles découvertes musicales ainsi que des chansons récentes des chanteurs invités.



Une offensive en France

Par ailleurs, Louis-Jean Cormier a bien l'intention de continuer à faire chanter nos cousins français en 2017. «Jusqu'à présent, l'accueil là-bas est vraiment cool. J'arrive à remplir des salles de 200 à 300 personnes chaque fois que j'y vais. Je compte repartir au mois de mars pour faire une tournée avec mon band en France, en Suisse et en Belgique. Je vais aussi poursuivre ma tournée solo au Québec.»

Maintenant séparé de la mère de ses deux enfants, Camille, 10 ans, et Édouard, 6 ans, l'artiste n'aspire toutefois pas à aller vivre ailleurs pour l'instant. «La raison primordiale: mes enfants sont encore trop jeunes. Ils ne pourraient pas venir vivre avec moi à l'étranger. On est dans une situation où il est préférable pour moi de faire des allers retours que de partir m'installer en Europe. J'aime le public français et le dépaysement, mais je ne me verrais pas habiter là-bas six mois ou un an.»

Un retour de Karkwa?

Louis-Jean Cormier, qui a été à la tête de Karkwa de 1998 à 2012, affirme qu'il est encore trop tôt pour confirmer quand les membres du groupe décideront de se réunir à nouveau. «Ça pourrait se faire dans deux ans ou dans cinq ans. L'amour règne toujours entre nous, et on serait heureux de se retrouver tous les cinq en studio et de voir ce qui pourrait se passer. Pour l'instant, nous avons chacun nos projets respectifs. En ce qui me concerne, je travaille à un nouvel album que je ne prévois pas sortir en 2017. J'ai aussi un grand studio qui m'appartient à Montréal et que j'ouvre à des bands de la relève ainsi qu'à des artistes comme Daniel Bélanger. Coral Egan et sa mère, Karen Young, y enregistrent d'ailleurs un album en ce moment. Il s'agit pour moi d'un beau terrain de jeu.»

Microphone, les jeudis à 20 h, à Télé-Québec.