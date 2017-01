L'amour est dans le pré : pas de scandale cette année

Yan Lauzon 16-01-2017 | 18h09

Ne cherchez pas de controverse ni de scandale dans la cinquième saison de la téléréalité L'amour est dans le pré offerte à V à compter de ce jeudi. L'histoire entre Julia et Alexandre P., qui a pris le public et la production par surprise, ne se répétera pas.

«Le fait qu'ils se rencontrent en dehors des tournages et que ce soit écrit dans le contrat que c'est interdit, ç'a été leur choix, a rappelé l'animatrice Marie-Ève Janvier. Cette année, les agriculteurs et les candidats ont eu le même contrat. Ils étaient bien conscients de cette clause-là, par contre. On n'a pas eu besoin de la surligner.»

Une agricultrice

Par contre, des revirements de situation et plusieurs premières seront au menu cette année, assure Marie-Ève Janvier, sans vouloir en préciser la nature.

Et puis, ce ne seront pas que des agriculteurs qui chercheront l'amour. Il y aura aussi une femme, Cloé, 27 ans, de Sainte-Anne-des-Plaines, qui aimerait bien «passer des soirées dans le tracteur» avec un homme et qui croit au coup de foudre.

D'ailleurs, les réactions des cinq gars qu'elle a rencontrés au tout début de l'aventure valent à elles seules le détour de la première émission de L'amour est dans le pré.

Et ce sera ainsi pour les quatre hommes travaillant sur une terre. «Cette année, ç'a été les plus longues délibérations des cinq saisons, précise l'animatrice. Y'a personne qui voulait se tromper.»

Les messieurs

Les trois producteurs laitiers et le producteur bovin retenus pour se lancer dans la quête de l'amour sont âgés entre 23 ans et 35 ans. Ils sont des entrepreneurs «sérieux», dont certains dirigent des entreprises et ont une idée en tête: rencontrer quelqu'un et avoir des enfants.

«Comme Olivier qui dit "moi je veux une fille qui connaît ça parce que je veux qu'elle comprenne mon mode de vie". Il n'a pas de temps à perdre... Y'a une maturité qui est là, d'année en année, chez nos agriculteurs.»

En plus des jeunes Michaël de Saint-Joseph-de-Beauce et Olivier de Warwick, il y a le doyen, Étienne, 35 ans, le «mordu d'adrénaline» qui trouve aussi le temps d'être pompier volontaire.

Le quatuor est complété par Gabriel, qui habite à Val-Paradis, sur la ferme bovine la plus éloignée du Québec, et qui n'a jamais eu de copine.

Lors de son «speed dating», il y aura évidemment des malaises, des silences, mais aussi des moments d'humour, comme après sa conversation avec Audrey, une fille qu'il ne serait pas gêné de montrer à sa famille.

Bref séjour

L'identité des premières filles qui devront retourner chez elles après une rencontre éclair à la ferme avec Gabriel sera connue dès le début de la saison de L'amour est dans le pré, jeudi à 20 heures, sur les ondes de V.

Forte d'une hausse de 20 % par rapport à la saison 3, la quatrième aventure a enregistré des cotes d'écoute de 697 000 téléspectateurs en moyenne par épisode, un nombre bon pour le deuxième rang chez V, derrière Les recettes pompettes d'Éric Salvail.