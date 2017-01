Mario Dumont à la télévision américaine

13-01-2017 | 11h56

Mario Dumont et Luc Lavoie ont servi d'inspiration pour un segment humoristique de l'émission de Jimmy Kimmel, mercredi soir.

Durant son rendez-vous de fin de soirée diffusé à ABC, Jimmy Kimmel a présenté, tout sourire, un clip de l'échange entre l'animateur Mario Dumont et l'analyste politique Luc Lavoie qui discutaient des dernières rumeurs de pratiques sexuelles controversées liées à Donald Trump.

À court de traduction, M. Lavoie a utilisé le terme «golden showers» en parlant de ces pratiques. L'animateur Jimmy Kimmel s'est plu à dire qu'il a appris, grâce à LCN, «que nous n'avons pas une traduction pour toutes les choses».

«Peut-être que le français n'est pas la langue la plus romantique...», a ajouté la vedette américaine.

Le court extrait provient de l'émission Mario Dumont diffusée mercredi matin, lors de laquelle une discussion a eu lieu entre M. Dumont et M. Lavoie. L'animateur et l'analyste politique étaient en attente de la première rencontre de Donald Trump avec les médias américains.

C'est Luc Lavoie qui a publié sur sa page Facebook l'extrait en question, jeudi.

«Apparition inattendue dans un "late show" américain! Jimmy Kimmel», a pour sa part écrit Mario Dumont sur Twitter vendredi, relayant du même coup la publication de Luc Lavoie.