Joseph Fiennes en Michael Jackson: l'émission est annulée

Joseph Fiennes ne redonnera pas vie à Michael Jackson au petit écran. Après de fortes réactions négatives, la compagnie européenne Sky a pris la décision de ne pas diffuser la production Elizabeth, Michael and Marlon, apprend-on de Variety.

L'épisode d'une demi-heure de la série comique Urban Myths ne verra donc pas le jour sur la chaîne britannique Sky Arts en raison des inquiétudes émises par la famille du regretté roi de la pop, a laissé savoir l'entreprise dans un communiqué.

Michael Jackson, Elizabeth Taylor (jouée par Stockard Channing) et Marlon Brando (incarné par Brian Cox) ne seront donc pas en fuite, à bord d'une voiture, après les attentats du 11 septembre 2001, un trajet qui les aurait forcés à arrêter dans d'innombrables lieux de restauration rapide américains. Tel était le scénario de l'épisode mis en scène par la production.

Ayant vu, plus tôt cette semaine, la bande-annonce de ce docu-fiction dans laquelle l'acteur britannique Joseph Fiennes personnifie son père, Paris Jackson a émis le commentaire suivant sur Twitter: «Je suis si incroyablement offensée, comme beaucoup de gens le sont aussi, je suis sûre, et cela me donne honnêtement envie de vomir».

