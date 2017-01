Phil Roy blessé à Votre beau programme , Véro réagit

13-01-2017 | 09h18

Véronique Cloutier s'est dite «désolée» vendredi matin pour la blessure au cou subie par l'humoriste Phil Roy mercredi soir lors de l'enregistrement de l'émission Votre beau programme.

Dans un message publié sur Facebook, l'animatrice a mentionné qu'elle était toutefois «soulagée de savoir qu'il va déjà mieux».

L'humoriste a effectivement fait une chute d'un divan mécanique, une sorte de taureau mécanique et a atterri sur le cou. Il souffre désormais d'entorses cervicales.

Véronique Cloutier, qui revenait au petit écran mercredi après une pause de trois ans pour se consacrer à la scène, a expliqué son point de vue sur ce qui s'est passé durant le tournage, effectué en direct devant public.

«Nous avions évidemment sécurisé et re-sécurisé le divan et l'espace autour, nous avons fait des tests à maintes et maintes reprises avec des membres de notre équipe, nous avons également répété ce segment vers 20h avec Phil avant le début de l'émission en direct», a-t-elle écrit.

La mère de famille a aussi indiqué que puisqu'elle a trois enfants, elle a toujours le réflexe de penser au pire lors des tournages. «Mais même en étant prudent, personne n'est à l'abri d'une mauvaise chute», a-t-elle ajouté.

Lorsque l'humoriste est tombé du divan mécanique où il se trouvait pour le dernier segment de l'émission, l'animatrice a tout d'abord cru «qu'il donnait un show et s'était volontairement lancé "tête par-dessus divan" pour faire le fanfaron. Il ne restait que 30 secondes à l'émission, tout allait vite dans ma tête».

«C'est lorsqu'il s'est relevé sans regarder la foule que j'ai bien compris que quelque chose n'allait pas...(pas trop son genre de quitter comme ça).»

Véronique Cloutier poursuit en confirmant que «ce segment ne sera pas de retour pour le moment».

C'est Phil Roy lui-même qui a fait part de sa mésaventure jeudi sur son fil Facebook.

«Vous avez été plusieurs à m'écrire pour me parler de ma chute hier à l'émission Votre Beau Programme sur le "Divantasalad", ma chute qui fût drôle, certes, mais non-négligeable au niveau cervical (c'est ce que le médecin m'a dit). En tombant du divan, mon cou est arrivé au sol en premier, suivi rapidement de mes pieds.»

Résultat: l'humoriste a subi des entorses cervicales. Il a tenu à rassurer ses fans en indiquant qu'il allait bien, qu'il était de retour à la maison avec un collet cervical et des «cocktails de prescriptions, physio et SURTOUT: le repos».

On comprend en lisant son message que ses spectacles prévus à Laval du 13 au 19 janvier seront repoussés. «Désolé Laval, on devra se reprendre sous peu okay?!?», écrit-il.

Néanmoins, Phil Roy semble avoir pris le tout avec humour puisqu'il a remercié le public pour ses bons mots et son entourage pour la gestion de cette crise. «Je ne suis aucunement fâché contre Véro ou la production du show!», a-t-il ajouté.

«Merci à Phil et son équipe de gérance pour leur gentillesse dans toute cette affaire», a tenu à souligner Véronique Cloutier.