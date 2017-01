Route 66 : quatre chums à moto

12-01-2017 | 16h16

MONTRÉAL - Arrivés à 50 ans, quatre amis d'enfance de Montréal n'avaient pas fini de faire les 400 coups ensemble. Tous nés en 1966, ils ont choisi de souligner leur demi-siècle en enfourchant une moto à travers les États-Unis sur la célèbre Route 66.

Depuis le 5 janvier dernier, on peut suivre le road trip de Nicolas Canuel, François Marchal, Jean-Loup Barbeau et Norman Brazeau les jeudis soir, à Historia. «L'idée a germé pendant 10 ans dans ma tête et celle de Nicolas», a dit François, qui souhaite à toutes les bandes de gars tissées serrées de vivre cette «expérience unique».

«C'est long à planifier, il faut redoubler d'efforts, persévérer, mais il faut réaliser ses rêves quand on le peut!»

Le périple de 25 jours sur 3 945 km, de Chicago à Santa Monica, en a fait voir de toutes les couleurs aux quatre routards.

En 10 émissions de 30 minutes, on traverse huit États sur une route qui n'est pas sans embûche - pannes de motos, caprices de la météo et bestioles nocturnes - et on voit défiler les champs du Missouri, les Ranchs du Texas, le Grand Canyon, des images de Far West et le désert des Mojaves en Californie.

Avec l'amitié à l'avant-plan, cette production de Baroque nous fait aussi rencontrer d'intrigants personnages, dont Randy, un chasseur de tornades, et Lowell, qui a reconstruit le village où il a grandi.

Route 66 s'arrêtera au Kansas pour son troisième épisode, le 19 janvier prochain.