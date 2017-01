Unité 9 : Marie retrouvera-t-elle sa liberté?

12-01-2017 | 13h15

On a eu droit à plusieurs revirements de situations mardi soir lors du dernier épisode d'Unité 9, ce qui pourrait même compromettre la sortie de prison prévue pour Marie Lamontagne (Guylaine Tremblay).

Alors qu'il semblait acquis avec la directrice intérimaire Marie-France Caron (Sophie Prégent) que la détenue devait bientôt retrouver une liberté conditionnelle, voilà que Normand Despins (François Papineau) a mis son grain de sel et penche désormais pour la garder au sein de l'établissement carcéral.

Dans la bande-annonce du prochain épisode, il demande même à Marie: «Qu'avez-vous à me dire à moi pour me convaincre que la décision de vous laisser sortir est la bonne?». La détenue devra donc trouver des arguments en béton pour pouvoir quitter la prison.

La semaine prochaine, on espère aussi en savoir plus sur l'état de santé de Mariposa (Sabrina Bégin Tejeda), transportée à l'infirmerie en urgence, elle qui perdait abondamment de sang pour on ne sait quelle raison encore.

Bouba a enfin quitté l'aile du maximum pour retourner dans la population générale, mais dans une unité où elle doit suivre un programme spécial pour se libérer de l'enfer de la drogue une bonne fois pour toutes. Est-ce que cette détenue violente et dangereuse saura contenir sa colère ou blessera-t-elle encore quelqu'un d'autre d'ici la fin de la saison?

On a aussi vu l'apparition d'un nouveau personnage dont on ne connait pas encore l'identité. En effet, la comédienne Marie-Ève Perron (Les Simone) était présente dans l'unité où Bouba vient d'être transférée. Il faudra attendre la suite pour savoir quel rôle cette détenue jouera à Lietteville.

Enfin, dans l'aperçu de mardi prochain, on constate que Jeanne (Ève Landry) est en train de tomber amoureuse de Kim Vanier (Élise Guilbault). Jusqu'où ira leur relation?