Deuxième chance : jusqu'au bout du monde pour dire merci

Caroline Vigeant 11-01-2017 | 20h33

Les cas vécus auront une place de choix à Radio-Canada le samedi soir à compter du 14 janvier, avec la nouvelle série documentaire Deuxième chance.

Dans cette adaptation québécoise de l'émission de la BBC The Gift, l'animatrice Marina Orsini et le journaliste Patrick Lagacé se mettent sur la trace de gens qui ont laissé une trace indélébile dans l'existence de personnes du public.

Leurs recherches, abondamment exposées et centrales dans l'émission, aboutissent à des retrouvailles, où chacun des participants peut enfin boucler un chapitre important de sa vie. Dans ce processus, certains expriment de la gratitude, parfois de profonds regrets ou encore accordent un pardon jusque-là jamais donné.

Deux histoires sont présentées dans chacune des 10 émissions de 60 minutes. Dans les épisodes présentés à la presse mercredi, le tandem - qu'on ne voit jamais réuni à l'écran - s'est notamment rendu en France et même en Chine afin de rendre possible d'ultimes rencontres. Le duo a effectué des périples qui les ont mené aussi en Haïti, en Angleterre et en Thaïlande.

La force du pardon

Les récits n'ont pas tous la même charge émotive et l'omniprésence de la musique, qui enveloppe les témoignages et la démarche dans une trame mélodramatique, alourdit parfois le propos.

L'histoire de Claire qui retrouve avec bonheur sa nounou cinquante ans plus tard grâce aux efforts de Marina n'a pas de quoi toucher une corde sensible. Il en va autrement de la rencontre d'un ravisseur, Jean-Pierre Bellemare, avec sa victime, Christian Hébert, le fils d'un lieutenant de police de Montréal. La sérénité avec laquelle le père et le fils acceptent les excuses de l'ex-détenu, qui aura ainsi le sentiment d'avoir pleinement purgé sa peine, marque durablement les esprits.

S'il n'a rien d'étonnant de voir Patrick Lagacé mener des enquêtes, quoique souvent avec une touche inquisitrice, on ne peut en dire autant de Marina Orsini. La comédienne l'emporte sur la détective en herbe, dont le regard s'intensifie au fil des trouvailles dans le plumitif, par exemple. On sent une satisfaction non dissimulée à chaque bon coup, accentuée par des remarques qui ponctuent les découvertes de l'équipe de recherche et qui contribuent à la montée dramatique.

Fil à retorde

Au nombre des quêtes qui ont donné le plus de fil à retordre à cette première mouture québécoise de l'émission, celle du journaliste de Radio-Canada Pascal Robidas, à la recherche de sa mère biologique est un petit bijou.

Adopté à Macao, en Chine, il y a 35 ans, il retrace sa mère dans un pays peuplé par 1 milliard 300 millions d'habitants. Ce récit figure probablement parmi les plus poignants. Le moment où on le voit, réuni avec sa mère, résulte en un premier contact rempli d'amour et de naturel.

Coproduite par Zone 3 et A Média, Deuxième chance prendra l'antenne d'ICI Radio-Canada Télé les samedis, à 20 h.