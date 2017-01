Cotes d'écoute automnales: TVA toujours premier

10-01-2017 | 18h23

Les chaînes du réseau TVA continuent de rallier plus d'auditeurs sur leurs ondes, cumulant 37 % des parts de marché l'automne dernier, comparativement à 33,1 % en 2015, selon les sondages Numeris.

Malgré les bouleversements qu'ont engendré Netflix et les autres plateformes sur les habitudes d'écoute, le Groupe TVA est le seul au Québec à connaître une croissance. Groupe SRC et Bell ont récolté respectivement 18 % et 11,8 % des parts de marché.

Du 5 septembre au 4 décembre, TVA a augmenté ses parts de marché, passant de 23,5 % en 2015 à 25,3 %. Non seulement la chaîne généraliste demeure en tête de peloton devant Radio-Canada et Vtélé, récoltant respectivement 13,6 % et 6,7 % de l'audimat, mais elle a aussi vu croître la durée d'écoute à son antenne de 30 minutes comparativement à l'automne 2015.

Même tendance à la hausse du côté de ses chaînes spécialisées (MOI&Cie, CASA, addikTV, Prise 2 et Yoopa), qui gardent en moyenne les téléspectateurs rivés à l'écran 42 minutes de plus qu'en 2015, en plus d'un gain d'auditoire de 22 % en un an.

Selon les données communiquées mardi, TVA caracole toujours dans les sondages, avec sept émissions parmi les 10 plus écoutées, dont la toute première cuvée de La Voix Junior, qui trône au sommet avec des cotes d'écoute de 2 309 600.

Les deux nouvelles productions L'Échappée (1 370 800) et L'imposteur (1 131 100) figurent parmi les 17 émissions millionnaires du réseau aux côtés du Banquier (1 569 000), de Boomerang (1 365 700), d'Accès illimité (1 051 000) et d'Au secours de Béatrice (1 089 100).

Le secteur de l'information domine aussi ses concurrents. Pierre Bruneau, qui a célébré 40 ans de carrière à l'antenne, et Sophie Thibault demeurent chefs de file dans leur créneau. Le TVA Nouvelles de 18 h rejoint 799 000 téléspectateurs, soit 500 000 de plus que le bulletin animé par Patrice Roy à la SRC. Avec 402 000 téléspectateurs, Sophie Thibault du TVA Nouvelles de 22 h continue d'avoir Céline Galipeau au Téléjournal de la SRC loin derrière dans le rétroviseur, avec une moyenne d'écoute de 298 000.

Le changement de case horaire de J.E., maintenant le mardi à 19 h, a par ailleurs profité au magazine d'enquête qui rallie un auditoire de 843 000 chaque semaine.



PALMARÈS DU TOP 10

La Voix Junior (TVA) 2 309 600

Unité 9 (SRC) 1 920 400

Le Banquier - Halloween (TVA) 1 661 700

Le Banquier (TVA) 1 569 000

Accès illimité à Céline (TVA) 1 387 200

L'Échappée (TVA) 1 370 800

Boomerang (TVA) 1 365 700

En direct... de l'univers (SRC) 1 344 200

Messmer fascine les stars (TVA) 1 305 700

Gala de l'ADISQ (SRC) 1 227 900