Un nouvel extrait d' Unité 9 de retour mardi soir

10-01-2017 | 14h28

Un nouvel extrait de la série Unité 9, en pause des Fêtes depuis la fin novembre, a été publié sur la page Facebook de l'émission dimanche afin de nous permettre de patienter jusqu'à son retour en ondes mardi soir.

La scène se déroule dans la bibliothèque de l'établissement carcéral de Lietteville et met en scène Jeanne Biron (Ève Landry) et Kim Vanier (Élise Guilbault). Alors que Jeanne croit faire un compliment à Kim en lui disant qu'elle a un «beau cul», celle-ci la remet à sa place en lui indiquant que l'expression est plutôt dégradante. Mais Jeanne ne compte pas se laisser faire et veut absolument trouver le moyen de se retrouver dans le lit de Kim...

On a aussi hâte de retrouver l'émission pour s'assurer que Marie Lamontagne (Guylaine Tremblay) retrouvera bel et bien sa liberté tel que promis par Marie-France Caron (Sophie Prégent).

Avec Caroline Laplante (Salomé Corbo) incarcérée, l'arrivée de la droguée Mariposa (Sabrina Bégin Tejeda) à Lietteville et le retour du directeur Normand Despins (François Papineau) à la tête de la prison pour femmes, la suite de la série écrite par Danielle Trottier s'annonce remplie de rebondissements.

Heureusement, l'attente tire à sa fin et Unité 9 revient en ondes mardi à 20 h à ICI Radio-Canada Télé.