Girls dévoile la bande-annonce de son dernier chapitre

10-01-2017 | 13h12

La comédie de HBO Girls reviendra le 12 février pour une sixième et ultime saison et se dévoile en un peu plus d'une minute dans une première bande-annonce complète diffusée dimanche.

Après un premier aperçu de quelques secondes mis en ligne fin novembre, HBO lève le voile sur la bande-annonce de la sixième saison de Girls, série qui tirera sa révérence cette année.

L'occasion de retrouver les héroïnes new-yorkaises, notamment Hannah, incarnée par la créatrice de la comédie Lena Dunham. Son personnage a commencé à écrire pour un journal pour que «les gens se sentent moins seuls» qu'elle.

Des thèmes comme les relations de couple, la sexualité, l'image corporelle, la carrière professionnelle et l'amitié sont abordés dans la bande-annonce, toujours avec beaucoup d'humour.

Ses amis Marnie (Allison Williams), Shoshanna (Zosia Mamet), Jessa (Jemina Kirke), Adam (Adam Driver), Ray (Alex Karpovsky) et Elijah (Andrew Rannells) participeront à ce dernier chapitre qui débutera le 12 février sur HBO.