Kim Kardashian se confiera sur les événements de Paris

06-01-2017 | 19h15

Kim Kardashian se livrera sur le braquage dont elle a été victime à Paris en octobre dans la prochaine saison de la téléralité L'incroyable famille Kardashian.

Dans la bande-annonce de l'émission, dévoilée vendredi par la chaîne E!, on y voit la starlette entourée de ses soeurs complètement en larmes racontant la nuit du drame.

«Je croyais qu'ils allaient me tirer dans le dos, et il n'y avait aucune façon de s'en sortir», confie-t-elle à ses soeurs Kourtney et Khloé qui l'écoutent attentivement.

La star n'a jamais parlé publiquement du drame qui a eu lieu durant la Semaine de la mode de Paris. Des hommes armés et masqués s'étaient alors introduits en pleine nuit dans sa chambre d'hôtel parisienne et l'ont ligoté avant de l'enfermer dans la salle de bain. Ils lui ont ensuite dérobé pour près de 9 millions de dollars de bijoux.

Dans la bande-annonce, on constate que la femme de Kanye West reviendra également sur les événements qui ont forcé son mari à annulé sa tournée Saint Pablo et sur son hospitalisation survenue en novembre.

«Ne me fais pas peur s'il te plaît, que se passe-t-il?», demande une Kim Kardashian éplorée à un interlocuteur au téléphone. «Je crois qu'il a vraiment besoin de moi et je dois retourner à la maison», dit-elle ensuite alors qu'on voit des images de son mari Kanye West.

On sait que l'automne n'a pas été de tout repos pour les parents de Saint et de North et que leurs fans ont hâte de connaître leurs points de vue sur les différents événements qui se sont produits dans leur vie.

Surtout que Kim Kardashian est restée muette sur les réseaux sociaux jusqu'à la fin de 2016, mais elle est finalement réapparue en force au début du mois de janvier. Depuis, elle est de nouveau très active sur ses fils Twitter, Facebook et Instagram.

La bande-annonce promet que L'incroyable famille Kardashian reviendra en onde sur E! dès le mois de mars.