District 31 : la bande-annonce promet «enfin des réponses»

03-01-2017 | 19h54

Arrestation de Carl Juneau, Laurent Cloutier qui dérape encore plus, du nouveau dans l'enquête sur le petit Théo Gagnon: le retour de District 31 lundi prochain promet d'être rempli de rebondissements.

Dans une nouvelle bande-annonce diffusée dimanche sur la page Facebook de l'émission, et dans laquelle on nous promet «enfin des réponses», on constate que l'histoire reprendra exactement là où les téléspectateurs l'ont laissée avant la pause de Noël.

Quand on pensait que l'ex-lieutenant Laurent Cloutier (Patrick Labbé) ne pouvait pas tomber plus bas, lui qui est maintenant accusé de malversations en lien avec une affaire de meurtre survenu dix ans plus tôt, voilà que le policier déchu s'est barricadé chez lui. Dans la bande-annonce on comprend que même son grand ami Daniel Chiasson (Gildor Roy) n'arrive pas à le raisonner et qu'un coup de feu sera tiré. Y aura-t-il un mort ou un blessé ?

Puis, Fanny a finalement porté plainte contre Carl Juneau pour agression sexuelle, forçant cette personne d'intérêt en lien avec le meurtre du jeune Théo Gagnon de revenir au pays... et d'être arrêté. Est-ce que les enquêteurs du District 31 auront assez de preuves pour le relier au dossier du petit garçon qui a été porté disparu, on se souvient, dans le tout premier épisode l'automne dernier ?

Et Nadine Legrand (Magalie Lépine-Blondeau) tente de savoir si les autorités ont réellement la preuve que les otages canadiens en Syrie, dont son petit ami Kevin, ont été tués. Il ne faut pas non plus oublier que son coeur balance toujours entre son collègue Patrick (Vincent Guillaume-Otis) et son copain parti pour une mission secrète dangereuse au Proche-Orient.

On retrouvera les enquêteurs de District 31 dès le lundi 9 janvier 19 h sur les ondes de ICI Radio-Canada Télé.