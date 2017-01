La série Will & Grace bel et bien de retour

02-01-2017 | 10h55

Évoqué par de nombreuses rumeurs depuis quelques mois, le retour de la série culte de NBC Will & Grace est véritablement dans les tuyaux de la chaîne américaine qui aurait commandé 10 épisodes pour 2018.

Will, Grace, Karen et Jack étaient revenus pour un mini épisode spécial à l'occasion de l'élection présidentielle américaine, en septembre, pour soutenir la candidate démocrate Hillary Clinton. Les aventures des quatre New-Yorkais excentriques ont fait les beaux jours de NBC entre 1998 et 2006.

L'une des actrices ayant participé à la série, Leslie Jordan (Beverly Leslie, la rivale de Karen) a confirmé lors d'un entretien radiophonique sur KPBS que la série était de retour.

«C'est reparti, a déclaré Leslie Jordan. Voilà comment ça va se passer: NBC a commandé 10 épisodes. Ce sera pour la prochaine saison». Cette déclaration intervient dans la même période que ce tweet de Megan Mullally (Karen) pour la nouvelle année avec en photo Will, Grace, Jack et Karen jetant à la caméra leurs cocktails. L'annonce officielle pourrait rapidement intervenir.