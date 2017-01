10 secrets de tournage: Bienvenue à Fatale-Station !

Nathalie Slight 05-01-2017 | 04h00

1. Chef de bande

2. Le goût du danger

3. Une histoire d'amour?

4. Métamorphose

5. Un rôle sur mesure

6. Étrange personnage

7. Un faux village

8. Tout un défi!

9. Déjà un succès!

10. Et la suite?

Micheline Lanctôt porte des rallonges capillaires pour camper Jean O'Gallagher. «J'adore me transformer au gré de mes personnages. Les cheveux longs ajoutent de la prestance à cette femme manipulatrice et contrôlante, qui possède quasiment tout le village à elle seule.»Macha Limonchik réalise un rêve de petite fille lorsqu'elle tourne des scènes impliquant l'usage d'armes à feu sur le plateau. «Quand j'empoigne une carabine ou un revolver, je me sens comme une héroïne de film western! Parce qu'elle est poursuivie depuis plusieurs années par quelqu'un qui lui en veut, Sarah n'hésitera pas à tirer pour sauver sa peau», mentionne la comédienne.Le tenancier du resto-bar-hôtel le Beijing est incarné par Claude Legault. Y aura-t-il une idylle entre son personnage et celui de Macha Limonchik? «Sarah atterrit dans un village où il y a rarement des étrangers, et encore moins des étrangères. Avec sa forte personnalité, elle attire inévitablement l'attention des mâles de la place. Eddy et elle connectent. Durement, mais ils connectent!»Le personnage de Macha Limonchik a également droit à des rallonges capillaires, pour modifier son look. «Lorsque je me regarde dans le miroir avec ces extensions, je ne me revois pas à l'époque où j'avais les cheveux longs; je vois tout simplement Sarah!»C'est en voyant Denis Bernard donner la réplique à Macha Limonchik dans la pièce de théâtre Grande écoute, à l'Espace Go, que l'auteur Stéphane Bourguignon a eu l'idée de lui confier le rôle du maire de Fatale-Station.Éric Robidoux se glisse dans la peau d'un jeune marginal qui se prend pour un Amérindien. Le fils O'Gallagher habite dans le bois, à l'extérieur du petit village de Fatale-Station. Il doit passer plus d'une demi-heure sur la chaise de la maquilleuse pour se transformer en grand sorcier atikamekw. Pour réaliser sa coiffe, un vrai corbeau empaillé est utilisé.Une église, un presbytère, une rue coquette, un bout de route qui se termine dans un champ... tous ces lieux ont soigneusement été dénichés à Saint-Blaise-sur-Richelieu, à Saint-Basile-le-Grand, à Châteauguay et dans le Vieux-Boucherville afin de former le mystérieux et dépaysant village de Fatale-Station, un patelin inventé dans un coin du Québec très reculé.Kathleen Fortin et Éric Robidoux ont suivi des leçons d'équitation avant d'entreprendre le tournage de Fatale-Station. «Je devais être âgée de 13 ans, la dernière fois que je suis montée à cheval. Éric et moi, nous nous sommes rendus chez le spécialiste en comportement équestre Frank Gauthier pour apprendre les rudiments de l'équitation», confie Kathleen, qui incarne la coiffeuse du village.Avant même que le tournage commence, la série Fatale-Station a été vendue en France! Elle sera diffusée sur la chaîne ARTE France, une première pour une production québécoise!

Même s'il n'a pas encore officiellement eu le feu vert de la part du diffuseur, l'auteur Stéphane Bourguignon travaille déjà à l'écriture d'une deuxième saison de Fatale-Station.

Les cinq premiers épisodes de Fatale-Station sont en ligne sur l'Extra d'ICI Tou.tv.