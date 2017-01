Gala Célébration: rendez-vous avec le bonheur et l'émotion

François Hamel 06-01-2017 | 04h00

TVA et Loto-Québec nous convient au gala Célébration 2017, qui aura lieu le 15 janvier. Les artisans de l'événement y travaillent depuis plusieurs mois déjà. Bonne fortune, émotions, talent et surprises sont en vue!

Pour la deuxième année consécutive, Anouk Meunier coanimera cette soirée de rêve avec Patrice Bélanger. Cet événement la fait passer par toute la gamme des émotions. «Je côtoie les participants pendant quatre jours. Je suis une fille très émotive, alors je m'attache beaucoup à eux et je partage leurs sentiments dans chaque étape de l'aventure. Lorsqu'on m'a demandé de faire partie de l'équipe d'animation, j'ai été la plus heureuse sur terre. De plus, Patrice et moi, nous avons la même approche du travail.»

«En animant la soirée, Anouk et moi, nous offrons en quelque sorte du bonheur. Notre mandat est également de préparer le terrain pour les numéros de variétés que Joël aura concoctés.» Patrice Bélanger se souvient d'un moment fort du gala de l'an dernier: «Je suis encore très habité par ce que j'ai vécu aux côtés de la gagnante d'un million de dollars qui a été dévoilée en direct. Encore une fois, le 15 janvier, la vie d'un des cinq finalistes changera. Ce soir-là, je serai en quelque sorte un marchand de bonheur. C'est un rôle qui me colle bien à la peau!»

C'est Yves Corbeil qui assurera le bon déroulement des tirages en direct pour une 28e année consécutive. «Je travaille pour Loto-Québec depuis 1977. Je m'y rends encore au moins deux fois par semaine pour faire des photos avec les gagnants qui s'y présentent.» L'animateur aime toujours autant son rôle au gala Célébration. «J'ai l'impression de me retrouver dans mon élément», lance-t-il.

Depuis quatre ans, Joël Legendre assure la direction artistique et la mise en scène de ce prestigieux gala. «Ce spectacle d'une heure et demie fait vibrer plus de 1,5 million de personnes. Lorsque je fais la mise en scène de ce spectacle immense, j'ai en tête de procurer du bonheur aux téléspectateurs. Cette année, par exemple, Isabelle Boulay y participera. Elle célébrera en 2017 ses 25 ans de carrière, et nous serons les premiers à souligner cet anniversaire», précise Joël.

TVA diffusera le gala Célébration 2017 le 15 janvier, à 20 h 30, en direct du

Théâtre du Casino du Lac-Leamy, à Gatineau. Le volet musical a été confié à 2Frères, Isabelle Boulay, DJ Champion, Marie-Ève Janvier, Alexe Gaudreault et Jonathan Painchaud, entre autres.