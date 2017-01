Rêvons maison : Quand la déco devient un jeu

Marie-Hélène Goulet 02-01-2017 | 04h00

Grâce au nouveau jeu-questionnaire Rêvons maisons, animé par Valérie Taillefer et diffusé pour la première fois mardi à CASA, un couple peut réaliser ses rêves de décoration tout en nourrissant son petit côté voyeur. Un plaisir coupable pour tous les amateurs de déco!

Valérie, quel est le concept de Rêvons maisons?

Il est simple et léger; l'émission est un prétexte pour s'amuser. Chaque semaine, mon partenaire à l'écran, Serge Brousseau, et moi faisons visiter à un couple trois demeures à vendre. Les participants ne cherchent pas à s'acheter une nouvelle propriété, mais simplement à s'inspirer de ce qu'ils verront. Nous visitons chaque maison deux fois, une fois avec madame et une fois avec monsieur. Les deux amoureux n'ont pas le droit de se parler de ce qu'ils ont vu durant le tournage. À la fin de l'émission, je leur pose quelques questions pour tester leur complicité. Ils me révèlent quelle est leur maison préférée, et s'ils ont choisi la même, ils gagnent le grand prix.

Qu'est-ce qu'ils remportent?

Ils gagnent la rénovation - d'une valeur de 4000 $ - d'une pièce de leur demeure. Notre équipe se charge de tout en quelques jours. Ce n'est pas moi qui crée la décoration, mais plutôt une designer de l'émission. Néanmoins, personne ne perd vraiment à Rêvons maisons, car les concurrents qui n'ont pas réussi à s'entendre sur la dernière question gagnent une carte-cadeau de 1000 $ chez BMR. Ils reçoivent aussi une proposition déco de notre équipe, qui est pleine d'idées, et même des suggestions de matériaux à utiliser pour réaliser le projet.

Qui choisit les maisons que vous visitez?

C'est Serge Brousseau, qui est un courtier immobilier réputé, en plus d'être un coanimateur très drôle et attachant. J'ai hâte que les gens le découvrent!

Quel type de maisons visitez-vous?

Il y en a de toutes sortes, des plus prestigieuses aux plus économiques. Serge les sélectionne en fonction des goûts des participants. Nous essayons de sortir les couples de leur élément. À coup sûr, les propriétés en vedette les font rêver, même si elles ne valent pas toujours des millions. Le but n'est pas que les téléspectateurs se décrochent la mâchoire devant des demeures qu'ils ne pourraient jamais se payer!

Quel est le but de Rêvons maisons?

C'est d'abord et avant tout que le public s'amuse et rie un peu. L'émission nourrit également notre côté voyeur. Saviez-vous que le passe-temps de bien des Québécois est de regarder les maisons sur les sites immobiliers pour s'inspirer ou comparer leur demeure à celles des autres? Rêvons maisons leur permettra de visiter d'autres demeures et d'être surpris par ce qu'ils y verront. C'est cocasse de comparer nos goûts avec ceux des propriétaires ou des concurrents. Parfois, Serge et moi avions un coup de cœur pour une propriété, alors que les participants la voyaient d'un tout autre œil. C'est normal, nous ne cherchons pas tous la même chose dans une maison!

Avez-vous assisté à de grosses divergences d'opinions entre des participants?

Certains conjoints se connaissent par cœur, l'un sachant même que l'autre détestera un luminaire en particulier ou un dosseret de comptoir. Par contre, d'autres ne sont pas sur la même longueur d'onde. Je pense à des gens qui ont eu des réactions opposées en voyant un miroir au plafond d'une chambre à coucher. L'homme l'a adoré, tandis que la femme l'a détesté.

En tant qu'animatrice, quels défis avez-vous relevés durant le tournage?

Puisque nous avions 40 maisons à visiter, je devais faire attention à ne pas me répéter. Il fallait aussi que j'expose bien les caractéristiques de chaque pièce afin que les demeures se démarquent et que le contenu de l'émission ne soit pas redondant.

Avez-vous été inspirée par ce que vous avez vu?

Parfois, oui. J'habite toujours la maison que les gens ont vue à Les Airoldi habillent leur maison, qui est de style très classique. Le soir, après avoir visité des propriétés ultramodernes, j'avais envie de tout changer et de m'inspirer de ces espaces dégagés!

Rêvons maison sera diffusé le mardi 3 janvier à 19 h 30, à CASA