Adele à New York : Une touche de magie

Christine Fortier 29-12-2016 | 09h52

En novembre 2015, Adele a donné un concert au Radio City Music Hall, à New York. Elle a interprété des chansons de son troisième album, intitulé 25. Les pièces Hello, When We Were Young et All I Ask étaient au programme de la prestation intime enregistrée pour les besoins de l'émission spéciale Adele à New York, diffusée dimanche à Artv.

Les fans de la chanteuse britannique attendaient avec impatience ce spectacle, présenté le 17 novembre 2015, puisqu'en plus d'avoir lieu quelques jours avant la sortie de 25, il marquait le retour d'Adele sur scène après quatre ans d'absence. L'émission produite à partir de ce concert-événement n'est pas passée inaperçue non plus. En effet, cette spéciale de 60 minutes, réalisée par Beth McCarthy-Miller (Saturday Night Live, 30 Rock), a reçu trois nominations aux Primetime Emmy Awards 2016 et retenu l'attention de 11,3 millions de téléspectateurs lors de sa diffusion au réseau américain NBC, en 2015.

Après l'introduction de Jimmy Fallon, l'animateur du Tonight Show à NBC, Adele ouvre le spectacle - enregistré au Radio City Music Hall, situé dans le Rockefeller Center, à New York - par le premier extrait de 25, Hello. À la fin de sa prestation, la chanteuse salue la foule avec enthousiasme avant de mentionner d'une voix fébrile à quel point elle était nerveuse avant de monter sur scène.

La prestation se poursuit avec les chansons Set Fire to the Rain (de l'album 21), All I Ask, Skyfall (la chanson-thème du James Bond sorti en 2012), Someone Like You (de l'album 21), Million Years Ago, When We Were Young et Rolling in the Deep (également sur 21).

De grandes émotions

Pour son grand retour sur scène à New York, la mégastar est accompagnée d'un impressionnant groupe de musiciens et de choristes. En ce qui concerne le décor, il est composé d'effets de lumières et d'images de la chanteuse diffusées sur un écran géant. À quelques reprises, l'auteure-compositrice-interprète s'adresse aux spectateurs, entre autres pour les remercier de leur présence au Radio City Music Hall et pour plaisanter sur le fait qu'elle a parfois de la difficulté à atteindre certaines notes en concert à cause du stress qu'elle éprouve sur scène.

Juste avant d'interpréter Someone Like You, Adele raconte qu'elle est très fière d'avoir écrit cette pièce et qu'elle ne la chante plus avec le même état d'esprit qu'au moment où elle l'a écrite, grâce à l'homme de sa vie, Simon Konecki. Elle précise d'ailleurs que c'est la première fois qu'il la voit en spectacle!

On a mentionné plus haut que l'émission spéciale Adele à New York avait été réalisée par Beth McCarthy-Miller. La chanteuse s'est également impliquée dans sa conception à titre de productrice exécutive. Dans un article publié sur le site IndieWire.com, Beth McCarthy-Miller mentionne notamment qu'à la demande de la chanteuse, le contenu de l'émission a été traité comme un concert et que tout a été enregistré en une seule prise.

L'album 25 en quelques détails

Après avoir fait une pause d'un an pour s'occuper de son fils, Angelo, né en 2012, Adele a composé et enregistré son troisième disque avec plusieurs producteurs, dont Paul Epworth (Coldplay, U2), Ryan Tedder (Maroon 5, Taylor Swift) et Max Martin (Demi Lovato, Ariana Grande). En plus de recevoir une majorité de critiques positives, 25 est devenu l'album le plus vendu de l'année 2015: il s'est écoulé à 17,4 millions d'exemplaires dans le monde.

Il est en nomination dans huit catégories aux 59es Grammy Awards, qui seront remis le 12 février 2017, au cours du gala animé par James Corden, l'animateur du Late Late Show, diffusé à CBS. Les principales nominations de 25 sont dans les catégories Meilleur enregistrement de l'année, Meilleur album de l'année, Meilleur album pop solo et Meilleure chanson de l'année (pour Hello). Quant au vidéoclip de Hello, réalisé par Xavier Dolan, il ne figure pas dans la liste des nominations.

Enfin, les concerts prévus au calendrier de l'artiste en 2017 seront les derniers de la tournée pour l'album 25. Au moment où nous écrivions ces lignes, deux des quatre derniers spectacles annoncés au stade de Wembley, à Londres, affichaient déjà complet.

L'émission Adele à New York est diffusée le dimanche 1er janvier à 20 h, à Artv.