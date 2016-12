Bye Bye 2016 : Un vent de renouveau

Marie-Hélène Goulet 29-12-2016 | 09h28

L'année 2016 a été foisonnante en termes de nouvelles et de rebondissements, au grand bonheur de Simon Olivier Fecteau, qui s'est chargé pour la première fois de l'incontournable revue de fin d'année, diffusée samedi à 23 h, à ICI Radio-Canada Télé. À ses côtés, on pourra voir Marc Labrèche, Anne Dorval, Patrice L'Ecuyer, Véronique Claveau et Pierre Brassard. Voilà qui promet!

Simon Olivier, comment avez-vous réagi lorsqu'on vous a offert les rênes du Bye Bye 2016?

J'ai fait une crise d'angoisse! (rires) À vrai dire, quand Guillaume Lespérance m'a joint - le jour même où Radio-Canada lui a proposé de produire l'émission -, je lui ai demandé si je pouvais prendre une semaine pour y penser. C'était tellement intense! J'ai accepté sept jours plus tard, mais j'ai changé d'avis plusieurs fois pendant que je réfléchissais à la question.

Pourquoi étiez-vous indécis?

Parce que c'est une émission qui polarise tellement l'opinion publique! Je me demandais si je serais capable de composer avec la réaction des gens. Au bout du compte, je suis vraiment heureux d'avoir accepté l'offre. Je ne le regrette pas du tout.

Comment gérez-vous le stress?

Une des meilleures façons de gérer le stress est de s'entourer d'une super équipe. Nous avons André Ducharme à la sélection des textes, ainsi que des comédiens extraordinaires: Marc Labrèche, Anne Dorval, Patrice L'Ecuyer, Véronique Claveau et Pierre Brassard. Nous avons aussi une équipe d'auteurs super talentueux, dont Rafaële Germain, la première auteure de l'histoire des Bye Bye. Nous trouvions important d'avoir une vision féminine des choses. Par ailleurs, India Desjardins travaille aussi à l'émission en tant que consultante.

Avez-vous épluché tous les journaux quotidiennement pour dénicher les sujets d'actualité que vous aborderez au Bye Bye?

Non; j'ai voulu me mettre à la place du grand public. Je croyais que les nouvelles qui étaient assez importantes pour que nous les abordions se rendraient à nous. Une fois que nous avions décidé, en réunion, qu'un dossier était plus important qu'un autre, je l'étudiais en profondeur pour mieux le comprendre.

Vous êtes allé chercher deux étoiles incontestées pour compléter votre distribution, soit Marc Labrèche et Anne Dorval. Comment ces choix se sont-ils imposés à vous?

Guillaume Lespérance et moi, nous voulions du renouveau dans l'équipe, même si les comédiens des années précédentes étaient très bons. Nous avons donc parlé à Marc sur Skype et il a accepté. Anne Dorval a suivi. Ils sont tous deux emballés de participer au Bye Bye.

Le duo formé de Marc Labrèche et Anne Dorval a déjà sa signature assez absurde et particulière. La retrouvera-t-on dans les sketchs?

Bien sûr, l'énergie de chacun des comédiens qui participent à l'émission déteint sur les sketchs. Marc Labrèche, c'est Marc Labrèche. Il n'est pas un imitateur, mais plutôt un caricaturiste. Les textes des sketchs auxquels Anne et lui participent sont-ils exactement comme ceux du Cœur a ses raisons? Non, mais vous retrouverez la folie du tandem le 31 décembre.

Jouerez-vous aussi?

Je prépare quelques surprises. Je ne peux pas dire que je ne jouerai pas.

Aviez-vous préparé deux sketchs sur les élections américaines, advenant une victoire de Clinton ou de Trump?

Nous avions préparé quelque chose sur la défaite de Donald Trump. Puisque je suis attentivement la politique américaine, j'ai sonné l'alarme deux semaines avant le scrutin, prévoyant une possible victoire de Trump, mais toute l'équipe d'auteurs a ri de moi. Deux semaines plus tard, sa victoire s'est avérée. Le sketch est-il simplement mort ou en avons-nous écrit un autre? Il faudra regarder le Bye Bye pour le savoir!

Quelle est la date limite pour modifier le contenu de l'émission?

Nous terminons officiellement le tournage le 16 décembre, mais nous gardons en réserve une journée de tournage d'urgence, le 28 décembre, au cas où un événement incontournable se produirait.

Vous connaissez bien vos prédécesseurs, Louis Morissette et la gang de RBO. Vous ont-ils donné des conseils?

Louis s'est dit prêt à nous aider si jamais nous avions besoin de quoi que ce soit. Pour le moment, nous ne l'avons pas encore appelé d'urgence, mais c'est rassurant de savoir qu'il est là. Quant à RBO, j'ai beaucoup appris en réalisant leurs Bye Bye, en 2006 et 2007. Grâce à eux, j'ai vu ce que devait être une bonne revue de fin d'année, une revue équilibrée. J'ai plus appris par osmose qu'en recevant des conseils.

En quoi consiste la touche Fecteau?

Mon but est simplement que les téléspectateurs rient et passent un bon moment. Les Bye Bye précédents ont mis l'accent sur la technologie - les effets spéciaux réussis -, mais ce n'est pas le cas de celui-ci. L'émission sera un peu plus simple sur le plan technique, mais, je l'espère, la formule sera efficace.

L'année 2016 a-t-elle été une bonne cuvée pour un Bye Bye?

Je pense que nous aurions pu faire trois Bye Bye tellement l'actualité a été riche. Il n'y a rien qui ne s'est pas passé en 2016!

Le Bye Bye 2016 sera diffusé samedi à 23 h à ICI Radio-Canada Télé. Il sera rediffusé dimanche à 21 h. Par ailleurs, ne manquez pas l'émission spéciale Les coulisses du Bye Bye, samedi à 0 h 30 (en rediffusion lundi 19 h).