Top 10 des séries les plus piratées en 2016

27-12-2016 | 14h18

La série fantastique de HBO décroche pour la cinquième année consécutive le titre de la série la plus téléchargée illégalement, révèle le site TorrentFreak.

Quelques heures à peine après la mise en ligne du final de la saison 6, le fichier avait déjà été partagé plus de 350 000 fois.

Téléchargé plus de 1,5 million de fois dans les 8 premières heures suivant sa sortie, le dernier épisode de la saison 5 du Trône de Fer reste à ce jour le plus piraté de l'histoire.

Sur la deuxième marche du podium, on retrouve The Walking Dead. Créé par Jonathan Nolan et produit par J.J Abrams, Westworld a atteint des records d'audience inégalés pour HBO. La série de science-fiction fait son entrée directement en troisième position.

Le top 10 des séries les plus piratées:

1. Le Trône de Fer

2. The Walking Dead

3. Westworld

4. Flash

5. Arrow

6. The Big Bang Theory

7. Vikings

8. Lucifer

9. Suits: Les deux font la paire

10. The Grand Tour