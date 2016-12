Publicités du Super Bowl: Marco Rubio contre le CRTC

22-12-2016 | 10h34

Le sénateur républicain Marco Rubio s'insurge contre la décision annoncée au début de 2015 qui permettra dorénavant aux Canadiens de voir les publicités américaines lors du Super Bowl.

Le prochain Super Bowl, diffusé par les stations de télévision américaines et rediffusé au Canada par des fournisseurs de services (par câble, satellite ou internet), ne sera pas entrecoupé de publicités canadiennes remplaçant les publicités originales américaines.

Ainsi, lorsqu'un amateur écoutera le Super Bowl sur NBC, CBS ou Fox, l'émission américaine originale et ses publicités seront présentées à l'écran. Les chaînes comme CTV ou Sportsnet ne pourront plus remplacer le signal et imposer des messages publicitaires canadiens.

La décision annoncée en 2015, confirmée en 2016, sera effective à compter du 1er janvier 2017 en vertu de la Loi sur la radiodiffusion. Le diffuseur Bell Média s'était tourné en vain vers la Cour d'appel fédérale pour contester la décision du CRTC. Bell, qui possède le réseau CTV, détient les droits exclusifs au Canada pour la diffusion du Super Bowl.

Mardi, les sénateurs républicains Marco Rubio et le sénateur Ron Johnson ont envoyé une lettre à l'ambassadeur canadien aux États-Unis, David MacNaughton, réclamant que le CRTC revienne sur sa décision, a rapporté The Hollywood Reporter qui a obtenu une copie de cette missive.

«Nous espérons qu'après avoir examiné [la situation], le Canada renversera cette politique», écrivent les sénateurs Rubio et Johnson.

Le CRTC estime que les publicités américaines sont un élément intégral de l'événement. Le Conseil a décidé de changer ses politiques en raison notamment de plaintes du public concernant «la piètre qualité et [...] la mauvaise synchronisation de la substitution simultanée, [...] qui leur fait manquer le début ou la fin d'une émission, ou d'une publicité, surtout pendant la diffusion du Super Bowl».