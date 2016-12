District 31 : ce qu'on attend lors du dernier épisode

22-12-2016 | 09h37

Le dernier épisode de District 31 avant les Fêtes promet d'être rempli de rebondissements. Voici, en quatre points, les questions que les téléspectateurs se posent pour l'émission de jeudi soir.

1. Rien ne va plus pour Laurent Cloutier

Dans la dernière bande-annonce, on voit que l'ex-lieutenant Laurent Cloutier (Patrick Labbé) s'est barricadé dans sa maison, armé. En plus, il menace sa femme Suzanne à l'aide du revolver. Le policier déchu prévient même qu'il pourrait tirer «dans le tas».

Va-t-il se rendre? Pourra-t-il encore s'entendre avec le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) concernant sa peine en lien avec les malversations commises sur une affaire de meurtre il y a dix ans?

2. Plainte ou pas plainte?

Est-ce que Fanny portera finalement plainte pour agression sexuelle contre Carl Juneau? Si oui, cela forcera ainsi ce principal suspect dans le meurtre du jeune Théo Gagnon de revenir au pays... et cela donnera un nouveau souffle à cette enquête qui nous tient en haleine depuis le début de l'émission.

3. Où mènera la relation entre Nadine et Patrick?

Les téléspectateurs ont dû se dire «enfin» en écoutant l'épisode de mercredi dans lequel Nadine (Magalie Lépine-Blondeau) et Patrick (Vincent-Guillaume Otis) finissent par faire évoluer leur flirt à un autre niveau. En effet Patrick a passé la nuit chez sa supérieure, mais est-ce une simple aventure ou est-ce que l'ancien duo de détectives formera (finalement) un couple? Est-ce que la lieutenante pense encore à son ex Kevin qui, on se le rappelle, a été kidnappé en Syrie?

4. Disparition mystère

Saura-t-on jeudi ce qui est arrivé à Manuel Pageau? Son corps n'a jamais été retrouvé même si le siège conducteur de sa voiture était couvert de sang. Puis sa femme, Évelyne Gladu, semble assez suspecte alors que le disparu ne semble avoir aucun ennemi dans le domaine du trafic de drogues... à suivre!

On attend impatiemment le dernier épisode de District 31 avant les Fêtes ce jeudi à 19 h à Radio-Canada Télé. Puis, la série revient au petit écran dès le 9 janvier 2017.