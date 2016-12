Julie Snyder et Stéphane Laporte réunis à la radio

Avec Canoe.ca 22-12-2016 | 09h01

Julie Snyder et Stéphane Laporte se réuniront le 25 décembre prochain à la radio de Radio-Canada pour une grande entrevue dans le cadre de l'émission Ça restera pas dans la famille animée par Stéphane Leclair.

La venue de ce duo a été annoncée mercredi par communiqué par ICI Radio-Canada Première.

On passe Noël en famille avec Julie et l'animateur Stéphane Leclair à Ça restera pas dans la famille sur Ici-Première, le 25 décembre à 17H. pic.twitter.com/HPErqCh3uV — Stéphane Laporte (@laportestephane) 22 décembre 2016

Le jour de Noël, l'animatrice et l'auteur-concepteur viendront livrer leurs pensées et effectuer ce qui prend toutes les allures d'un bilan introspectif. Au menu: retour sur leur relation amoureuse, leur séparation au milieu des années 1990, l'importance de l'émission L'enfer c'est nous autres dans leur vie et carrière respective, la création de Star Académie, l'impact de Céline Dion, et quelques surprises.

Entre autres, Stéphane Laporte parlera de sa possible collaboration future avec son amie de longue date. «Moi j'espère faire partie de l'équipe de Julie dans son prochain projet. C'est mon grand désir.»

Également, Julie Snyder se livrera sur le temps des Fêtes qui approche. «Ça va être spécial pour moi. Je sais qu'il y a beaucoup d'auditeurs et d'auditrices qui sont dans la même situation que moi qui vont peut-être passer leur premier Noël sans leurs enfants. C'est ça aussi des fois...»

Radio-Canada confirme par ailleurs la présence d'invités spéciaux dont Paul Piché, André-Philippe Gagnon, l'ancien entraîneur des Nordiques de Québec Pierre Pagé et la productrice Monique Gignac.

L'émission sera diffusée le 25 décembre à 17 h sur les ondes d'ICI Radio-Canada Première.