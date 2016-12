«J'aimerais un jour ouvrir un petit bistro» - Hally Cormier

Marie-Hélène Goulet 29-12-2016 | 04h00

À seulement 12 ans, Hally Cormier a remporté les grands honneurs de La relève, à TVA. Pétillante et chaleureuse, la jeune fille aime transmettre sa passion en donnant des cours de cuisine à Edmundston, dans son Nouveau-Brunswick natal.

Bravo, Hally, pour ta victoire! Qu'est-ce qui te rend le plus fière de ton parcours à l'émission La relève?

Cuisines-tu différemment depuis que tu as participé à La relève?

Comment as-tu développé ton talent en cuisine?

À quelle fréquence cuisines-tu à la maison?

Comment tes plats se démarquaient-ils de ceux des autres participants de La relève?

Quel défi as-tu le plus apprécié durant l'aventure?

Y a-t-il eu une étape plus difficile?

As-tu réalisé une recette que tu n'avais jamais cuisinée avant de devoir la faire devant les caméras?

À la maison, qu'aimes-tu cuisiner?

Pourquoi Chuck a-t-il été un bon mentor?

En dehors de l'émission, as-tu un autre mentor en cuisine?

Qu'est-ce que La relève a changé dans ta vie?

Rêves-tu de faire de la cuisine ton métier?

Je suis fière d'avoir su garder mon calme semaine après semaine. J'ai eu confiance en moi durant chaque étape. Je suis un peu surprise d'avoir réussi autant de défis!Ma façon de faire n'a plus rien à voir avec celle d'avant l'émission. Je maîtrise bien mieux certaines techniques, et j'ai appris plusieurs termes au passage. Maintenant, quand je lis dans une recette qu'il faut pocher un ingrédient, je sais exactement ce que ça veut dire. Je suis aussi plus rapide et ordonnée. L'importance du plan de travail à l'émission m'a fait réaliser qu'il était bien utile d'en préparer un aussi à la maison avant de se mettre à cuisiner.Ma passion est née en regardant ma grand-mère et ma mère. J'avais quatre ans la première fois que j'ai fait des biscuits de Noël avec elles.Comme je fais beaucoup de danse et de sport, je ne cuisine pas tous les soirs, mais plutôt la fin de semaine. Quoique si maman n'est pas à la maison au souper, à cause de son travail d'infirmière, c'est moi qui prépare le repas familial. Mon père n'est pas très doué aux fourneaux!Je pense que ma cuisine était plus du type bistro que la leur, qui était plutôt gastronomique. Sans être des recettes de grand-mère, mes plats étaient peut-être plus réconfortants que ceux des autres.J'ai été ravie de travailler les poissons. J'aime faire des filets, alors j'avais plus l'impression de m'amuser que de participer à un défi. En plus, j'ai reçu l'étoile du chef cette semaine-là, ce qui m'a fait énormément plaisir. En fait, j'étais vraiment contente chaque fois que nous cuisinions un produit de la mer, parce que je les apprête beaucoup chez moi, au Nouveau-Brunswick.La pâtisserie n'est pas ma force, alors la semaine des gâteaux n'a pas été simple pour moi. Après le défi, je crois que j'ai même trouvé des morceaux de gâteau à chaque page de mon livre de recettes!J'avais déjà vu sur internet des recettes de tataki, mais je n'en avais jamais préparé avant de faire mon tataki de wapiti. Disons que j'ai pris un gros risque!J'aime beaucoup les recettes de pâtes ou de mets italiens. À l'inverse, je trouve les pâtisseries compliquées. Je n'aime pas non plus cuisiner des viandes déjà marinées. Je préfère de loin créer mes propres marinades.Parce qu'il venait souvent nous aider et nous apprenait une foule de techniques. Lorsque nous avions besoin d'un coup de main, il ne se contentait pas de dire «Fais ceci» ou «Fais cela»! Il nous donnait plusieurs options et nous expliquait pourquoi il nous les proposait.Oui, le chef Stéphane, à Edmundston, m'aide beaucoup à peaufiner mes techniques. Il donne des cours de cuisine au Collège communautaire.Aujourd'hui, plein de gens viennent à ma rencontre pour me féliciter de ce que j'ai réalisé à l'émission. Ma participation m'a aussi permis de donner des cours de cuisine à d'autres jeunes. Avec le chef Stéphane, j'ai appris à deux classes de cuisiniers âgés de 10 à 14 ans à faires des brownies et des biscuits de Noël. Je vais donner d'autres ateliers prochainement et même monter un camp culinaire l'été prochain.

J'aimerais ouvrir un petit bistro sans prétention, mais aussi étudier pour devenir nutritionniste.

Véronique et Pierre, d'où vient la passion de votre fille pour la cuisine?

Véronique: Ma mère et moi adorons cuisiner, et Hally a suivi nos traces en nous observant. Elle s'est aussi rapidement inspirée des émissions de cuisine en essayant de reproduire ce qu'elle y voyait.

Pierre: Ce n'est pas de moi, car, je l'avoue, je ne suis vraiment pas bon en cuisine! Hally a très tôt manifesté son autonomie en voulant préparer elle-même les repas familiaux. Déjà, à huit ans, elle cuisinait bien mieux que moi! Elle a eu la permission d'utiliser le four très jeune.

Qu'est-ce qui vous a surpris de son passage à l'émission?

Véronique: Sa confiance en elle. Hally est une fille qui a beaucoup d'amies, mais qui n'est pas extravertie. Elle est même plutôt timide. Nous nous demandions donc comment elle réagirait devant les caméras. Elle a fait ça avec une aisance insoupçonnée.

Pierre: Il y a une Hally avant et une Hally après La relève. Son niveau de confiance a manifestement augmenté. Cette aventure est très positive pour nous.

Et cuisine-t-elle mieux que maman, maintenant?

Véronique: Oh! je ne dirais pas ça! Il me reste encore quelques années en en tant que chef véritable de la maison! (rires)