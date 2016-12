Ruptures 2 : le côté obscur d'Ariane Beaumont

Yan Lauzon 20-12-2016 | 15h57

Ariane Beaumont, l'avocate la plus passionnée du petit écran, sera bientôt de retour. Mais la spécialiste en droit de la famille de Ruptures aura besoin de toutes ses ressources et de l'aide de son ancienne patronne, Claude, afin de gagner ses importantes batailles.

Difficile à croire, mais au terme du visionnement des épisodes 1 et 2, on peut affirmer que la deuxième saison de la série judiciaire s'annonce encore plus intense que la première, tant pour Ariane (étincelante Mélissa Désormeaux-Poulin) que pour le téléspectateur.

Pas de tout repos

Lancée dans un cas explosif - la défense de Romane (Bianca Gervais, métamorphosée), mère du jeune Nicholas, contre son mari violent -, fraîchement séparée et représentant sa nouvelle alliée Claude (Isabel Richer, juste) dans son divorce, Ariane ne se rend pas la partie facile. Son personnage en est que plus complexe.

«Elle a une courbe assez intéressante, Ariane, avoue Mélissa Désormeaux Poulin. On va aller dans son coin obscur, son côté amoureux, sa douceur... Ça, c'est le fun. Quand elle craque, quand on va dans son côté obscur, j'aime ça. Ça me parle.»

Non, la téméraire avocate n'a pas fini d'en voir de toutes les couleurs. Même lorsqu'elle se permettra de souffler un peu. «Elle va être déstabilisée d'aller dans la douceur et la paix», assure son interprète.

Dans cette seconde mouture, Ariane «pognera» les nerfs, exposera ses défauts en amour, s'investira corps et âme dans le travail, négligeant encore sa vie personnelle. Tout ça pour défendre la veuve et l'orphelin.

«C'est une héroïne imparfaite. Elle fait du mieux qu'elle peut. Elle est intense. Je pense qu'on n'ose pas être comme ça dans la vie. Elle s'écoute complètement pour sauver les gens», précise Mélissa Désormeaux-Poulin.

Pourchassée, attaquée

L'intrigue de Ruptures 2 reprend là où elle avait été laissée, alors que Robert Foster (inquiétant Sébastien Huberdeau) continue de menacer Ariane. Exaspéré de l'avoir dans les pattes, il prend les grands moyens. Une scène coup de poing clôt d'ailleurs le premier épisode.

Comme le dit si bien l'enquêteur Doucet, l'avocate a mis les pieds dans un entrepôt de dynamite où on ne compte plus les allumettes. Par contre, les menaces et l'ampleur de certaines tâches qui l'attendent ne démontent pas Ariane. Au contraire, elle se plaît à prendre le taureau par les cornes. Et le téléspectateur adore la suivre. Au point d'en redemander.

Pour sa deuxième saison, Ruptures aura droit à une nouvelle case horaire sur ICI Radio-Canada Télé. La série sera diffusée les lundis à 20 heures, à compter du 9 janvier.