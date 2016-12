Hilarants «bloopers» de Maripier Morin (vidéo)

20-12-2016 | 15h02

Reconnue pour son autodérision, Maripier Morin a décidé d'égayer ses fans en partageant mardi, un montage de ses meilleurs «bloopers» survenus durant les tournages de ses vidéos pour sa chaîne YouTube Pardon My French.

Au cours des différentes prises, on peut rire de (ou avec) l'animatrice qui se trompe dans son texte, oublie ses répliques, lance des jurons, se brûle avec un fer à friser, se fait interrompre par une sonnette ou est incapable d'utiliser certains produits.

Quoi qu'il en soit, l'idée est vraiment très drôle et reflète bien le côté spontané qui caractérise la fiancée de Brandon Prust.

La belle termine d'ailleurs sa vidéo en disant «n'oubliez pas d'aimer la vidéo, de la partager, de vous inscrire à ma chaîne et on se revoit très bientôt. À la prochaine». Signe que l'animatrice n'est pas du tout gênée de commettre quelques fois des erreurs.

Dans Pardon My French, Maripier Morin propose des capsules, souvent en anglais et parfois en français, où elle donne des conseils mode, beauté en plus de rencontrer des designers montréalais.