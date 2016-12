Fatale-Station : une arrivée qui chamboule tout

Yan Lauzon 19-12-2016 | 20h22

Stéphane Bourguignon signe une nouvelle série. L'auteur de La Vie, la vie et Tout sur moi délaisse le drame et la comédie pour le mystère avec Fatale-Station mettant en vedette sa muse Macha Limonchik, une femme en fuite prête à tout afin de se sentir en sécurité.

Lieu de 1804 âmes, Fatale-Station est ébranlé par l'arrivée de Sarah Dembski (intense Macha Limonchik), une «étrangère» déterminée à s'y établir.

Terrorisée par Dylan (vif Victor Andrés Trelles Turgeon), elle n'entend pas quitter le petit village contrôlé par la matriarche Jean O'Gallagher (impitoyable Micheline Lanctôt), un endroit où la justice n'est pas la même qu'ailleurs et où les gens sont très méfiants.

Deux clans

Une des forces de la série repose sur la division qu'elle installe rapidement entre les alliés et les ennemis de Sarah incarnés par les acteurs d'une solide distribution.

D'un côté, il y a la serveuse Ina Beausoleil (très juste Marilyn Castonguay), le maire François Lemieux (convaincant Denis Bernard) ou encore l'homme à tout faire Tarek (allumé Reda Guerinik), prêts à aider, accueillir et conseiller la nouvelle venue.

De l'autre, il y a Madame O'Gallagher qui possède plusieurs commerces de la région et exerce son emprise sur autant sinon plus de membres de la petite communauté. Elle semble avoir ses accès partout, contrôlant une partie de l'emploi du temps du maire et terrorisant les concitoyens.

C'est sans compter Eddy (intriguant Claude Legault), le gérant du Beijing Palace qui, malgré sa dette envers O'Gallagher et ses efforts pour tenter d'expulser Sarah, ne détesterait pas qu'elle reste.

Barrage encombrant

Si le scénario de Stéphane Bourguignon (mis en images par Rafaël Ouellet) est doté d'une écriture fluide et ne manque pas de pistes à explorer après les deux premiers épisodes, il contient toutefois un élément qui alourdit l'intrigue: un barrage érigé par des autochtones, dont le message est de respecter la nature.

Aussi, bien que la musique se veut inquiétante, elle est parfois superflue et trop présente, ses montées en puissance nuisant à l'ambiance.

Malgré tout, l'ensemble de Fatale-Station est suffisamment convaincant pour qu'on se demande quelles proportions prendra la révolte qui bout à l'intérieur des personnages et qu'on cherche à savoir comment s'en tirera Sarah.

Un des 10 épisodes de Fatale-Station sera diffusé à ICI Radio-Canada Télé, le 20 décembre à 21 heures. La première moitié de la série sera offerte sur l'Extra de Tou.tv à cette date. Il faudra par contre patienter un mois pour voir l'autre moitié.