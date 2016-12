Belle et Bum : D'un classique à l'autre

Christine Fortier 27-12-2016 | 04h00

Chaque année, Belle et Bum contribue à la magie du temps des fêtes avec son émission spéciale consacrée aux classiques de Noël, diffusée vendredi à Télé-Québec. Cette fois-ci, Normand Brathwaite et Mélissa Lavergne font la fête avec Marc Hervieux, Kim Richardson, les Deuxluxes, The Lost Fingers et De Temps Antan, en plus de rendre hommage à Gilles Vigneault.

Pour concocter une bonne émission du temps des Fêtes, ça prend des spécialistes de la musique traditionnelle et des artistes qu'on ne s'attend pas à voir interpréter des chansons de Noël», affirme Normand Brathwaite. Ces deux éléments, on les retrouve dans le spécial musical de 90 minutes de l'émission, qui nous propose toute une soirée de classiques réinventés!

Le coanimateur de Belle et Bum est très content de l'émission qui a été enregistrée au début de novembre, en compagnie du trio de musique traditionnelle québécoise De Temps Antan et du ténor Marc Hervieux: «On reçoit également Kim Richardson, une des grandes voix du Québec qui n'est pas assez connue, selon moi, et The Lost Fingers, qui nous font de la musique de Noël comme on ne l'a jamais entendue». Pour sa part, Anna Frances Meyer, qui a été chanteuse maison à Belle et Bum pendant deux ans, participe à l'émission avec Étienne Barry, son complice au sein du duo rock garage les Deuxluxes: «Anna Frances est incroyable. Elle a un bac en chant classique, elle joue de la guitare, elle peut tout faire!»

Des moments d'émotions

Tout au long de l'émission aux couleurs de Noël, les moments festifs, surprenants et touchants se succèdent en fonction des chansons interprétées par les invités. Ainsi, Marc Hervieux ouvre le bal avec sa reprise étonnante de Mon Joe, de Paul Piché, tandis que The Lost Fingers et Kim Richardson interprètent le classique du répertoire gospel Go Tell It on the Mountain, une collaboration qu'on retrouve d'ailleurs sur l'album Christmas Caravan, lancé par le quatuor jazz manouche en novembre.

Mélissa Lavergne passe ensuite le micro aux Deuxluxes, qui proposent comme première prestation un morceau de Jacques Dutronc intitulé La fille du père Noël. Les profits amassés grâce à la vente de cette chanson sur iTunes seront remis à l'organisme L'Itinéraire.

Normand nous présente ensuite le groupe De Temps Antan, et on apprend notamment qu'Éric Beaudry, André Brunet et Pierre-Luc Dupuis se sont connus en jouant dans La Bottine souriante, et qu'aux débuts de leur trio ils pensaient donner seulement quelques concerts par an. Une dizaine d'années et trois albums plus tard, De Temps Antan compte plus de 600 concerts à son actif en Amérique du Nord, en Europe, en Russie et en Malaisie. Durant la spéciale des Fêtes de Belle et Bum, ils jouent Pétipétan et Medley des couches.

Pour leur part, lors de leur deuxième prestation, Kim Richardson, The Lost Fingers, les Deuxluxes et Marc Hervieux chantent respectivement les pièces At Last, What Are You Doing New Year's Eve, My Baby & Me et Minuit, chrétiens. Pour conclure l'émission, les invités reprennent en chœur Somebody to Love, de Queen.

Hommage à un trésor

Le traditionnel segment Boîte à gogo de l'émission permet aux invités de rendre hommage à un trésor de la chanson québécoise, Gilles Vigneault: «On a demandé aux invités de choisir la chanson qu'ils voulaient interpréter, et ça donne un très beau moment», souligne Normand, avant de préciser que Gilles Vigneault n'a pas assisté au tournage.

Valérie Amyot des Lost Fingers a choisi le morceau J'ai pour toi un lac, sa chanson préférée de Vigneault, et Kim Richardson interprète Pendant que, qui est à ses yeux l'une des plus belles chansons d'amour écrites par le poète et auteur-compositeur-interprète. De leur côté, les Deuxluxes reprennent La danse à St-Dilon, parce que c'est un rigodon à l'esprit festif, Marc Hervieux chante Mon pays, qu'il qualifie d'incontournable, et De Temps Antan conclut l'hommage avec une interprétation endiablée de Tout l'monde est malheureux.

Belle et Bum est diffusée vendredi 30 décembre, à 20 h 30, à Télé-Québec.