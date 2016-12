Unité 9: Danielle Proulx nous parle d'Henriette

Steve Martin 26-12-2016 | 04h00

Danielle, on t'a souvent confié des personnages qui ont un côté maternel développé. Avec Henriette, nous sommes dans un autre univers.

Oui. Nous sommes loin de Cornemuse, de la maman de C.R.A.Z.Y. ou de celle d'Aveux! Le personnage d'Henriette est dans un autre registre.

Comment as-tu réagi lorsqu'on t'a parlé du personnage?

J'étais une fan d'Unité 9, donc, lorsqu'on m'a proposé de passer une audition pour un rôle dans la série, j'ai accepté d'emblée. À ce moment, je ne savais rien d'Henriette. Quand on me l'a décrite, j'ai trouvé le rôle intéressant, et j'ai tout de suite compris qu'il impliquerait certains défis et m'amènerait ailleurs. Ça m'a surprise et ça m'a fait plaisir.

Ça doit être un défoulement salutaire de jouer une femme qui n'a pas de filtre, de «sortir le méchant», comme on dit...

Oh, oui! C'est le genre de rôle qui est très agréable à jouer parce qu'il permet de poser des gestes qu'on n'oserait pas faire dans la vie. Henriette engueule les gens sans retenue; elle ne se garde pas «une petite gêne», comme je le ferais. Avec elle, les vannes s'ouvrent, on n'a pas besoin d'exercer le même contrôle. C'est très agréable à explorer.

Malgré son manque de délicatesse, nous avons fini par nous attacher à elle. Nous compatissons avec elle en raison de ce qu'elle doit traverser...

Pourtant, lorsqu'elle est arrivée, on la détestait. Elle était tellement méchante! Elle n'avait aucun vernis, elle sacrait, elle sortait tout de suite les griffes et elle faisait peur. Toutefois, il faut dire que ce personnage est dans une série dramatique qui fait œuvre d'éducation. Unité 9 nous a ouvert les yeux sur une réalité qu'on ne connaissait pas du tout. On peut imaginer ce que c'est de travailler dans un bureau d'avocat ou dans un hôpital. Ce sont des endroits auxquels nous avons accès, même si nous ne côtoyons pas ces réalités tous les jours. Cependant, la prison demeure un endroit mystérieux pour le commun des mortels. Nous ne savons pas trop ce qui s'y passe. La série nous a donné une idée de ce qui peut se dérouler dans ce genre d'endroit, du genre de personnes qui peuvent y être envoyées et des raisons qui ont pu les mener là.

As-tu eu l'occasion, comme d'autres comédiennes de la série, de rencontrer des femmes qui ont passé par le système carcéral?

Justement, j'ai participé au Cabaret de la Seconde chance (une activité organisée par l'Association des services de réhabilitation sociale du Québec), il y a quelque temps, afin de rencontrer des ex-détenus, des gens qui ont été incarcérés, parfois pour des raisons vraiment bêtes. Il y avait une dame de 67 ans qui a fait de la prison pendant «une couple de mois», car elle n'avait pas acheté les médailles pour ses chiens. Après une telle expérience, c'est difficile de trouver un emploi, même si on a payé sa dette à la société. La prison stigmatise. Unité 9 nous a ouvert les yeux sur cette réalité.

Henriette a un sacré caractère, même si elle n'est pas fondamentalement méchante. As-tu déjà eu l'occasion de jouer le rôle d'une véritable vilaine?

Je ne crois pas. Les rôles aussi unidimensionnels sont rares. J'ai joué des femmes dures, notamment dans Aveux. Mon personnage semblait d'une rigidité, d'une sécheresse... Cependant, une fois de plus, on le jugeait avant de connaître son histoire. Il y a toujours quelque chose qui explique pourquoi les gens sont comme ils sont.

Dans le cas d'Henriette, le fait de connaître des bribes de son histoire nous aide à avoir plus d'empathie pour elle...

C'est agréable d'explorer le passé d'un personnage. On sait qu'Henriette est arrivée dans la rue à 45 ans; elle a donc un bagage assez lourd. Qu'est-ce qui a fait qu'une personne comme elle en arrive là à ce moment de sa vie? Ce n'est pas anodin. Je suis allée travailler avec des employés de L'itinéraire et j'ai rencontré des gens qui avaient eu de l'argent et une grosse job... et puis, à un moment donné, ils ont dégringolé. Ils ont eu l'impression de tomber dans le dalot et de se retrouver continuellement au mauvais endroit. Ils ont fait un mauvais choix, puis un autre, ceux-ci se sont additionnés, et ces gens ont fini par se retrouver à un endroit où ils n'auraient jamais pensé aboutir.

As-tu participé au développement du personnage?

Nous ne savions pas grand-chose d'Henriette au début. Le personnage n'était pas très défini. Puis, alors que j'avais à peine commencé à tourner, on m'a dit: «Il faudrait qu'Henriette écrive une plainte.» J'ai demandé à l'auteure: «Est-ce qu'elle fait des fautes?» Elle m'a répondu: «Bonne question! Non, elle pourrait être éduquée...» Et Danielle (Trottier) a développé le personnage à partir de ça. Nous avons décidé qu'Henriette s'exprimait bien par écrit, même si ce qu'elle dit de vive voix n'a pas toujours d'allure! Ce détail a ouvert une porte. Nous avons décidé qu'Henriette avait un diplôme universitaire, qu'elle avait travaillé comme archéologue et qu'elle venait d'un milieu super aisé. Ça lui a donné une richesse et ça nous a amenées à nous demander comment elle s'était retrouvée à Lietteville.

Tu as dit que, après quelques semaines à peine, c'était déjà un des personnages dont on te parlait le plus. Pour quel rôle les gens t'ont-ils abordée le plus souvent?

En ce moment, c'est celui-là. Par ailleurs, on me parle encore beaucoup de la mère dans C.R.A.Z.Y. Selon leur génération, les gens évoquent également soit Cornemuse, soit la maman de la famille reconstituée de Jamais deux sans toi, une femme âgée de 10 ans de plus que son mari, très délurée, heureuse de vivre, un peu bordélique et portée sur la chose. À toutes les générations, il y a des personnages qui viennent secouer les puces des téléspectateurs et leur dire: «Eh bien oui, ça existe, des gens comme ça!»

La série Sous le signe du Lion a aussi été marquante dans ta carrière...

Oui. L'émission présentait des personnages extrêmement riches et puissants de notre société, qui avaient été marqués par une éducation stricte, par les années Duplessis et par l'omniprésence de l'Église qui, d'une certaine manière, gérait leur vie.

Quel serait le point commun entre tous les personnages que tu as incarnés au fil des ans?

Une grande humanité, peut-être. Ce sont des femmes complexes et pleines de contradictions. Elles ne sont pas unidimensionnelles.

Malgré le maquillage que tu portais, y a-t-il encore beaucoup de jeunes de l'époque qui te parlent de Cornemuse?

Bien sûr! Ces gens sont dans la vingtaine aujourd'hui. Encore hier, j'étais à une soirée-bénéfice pour la Fondation Marie-Ève Saulnier, pour les enfants atteints de cancer, et une maman m'a dit: «Je regarde Unité 9 avec ma fille et quand je lui ai dit qu'Henriette, c'était Cornemuse, elle ne m'a pas crue!» (rires) C'est le genre de chose qui arrive. Certaines personnes n'en reviennent pas que Cornemuse et Henriette Boulier soient incarnées par la même comédienne!