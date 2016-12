Un voyage aux origines de la vie

Julie Bosman 23-12-2016 | 04h00

Grâce à des enquêtes scientifiques et à un dispositif innovateur de caméras, ce documentaire Un an dans la peau d'un bébé, diffusé dimanche à Explora, relate une incroyable épopée humaine: la première année de vie d'un poupon. Une expérience commune à tous, mais dont personne ne se souvient.

L'équipe de scientifiques d'Un an dans la peau d'un bébé fait cette promesse aux téléspectateurs: pendant près de 90 minutes, ces derniers découvriront le monde à travers les sens d'une petite fille prénommée Mathilde. Ce groupe d'experts nous montrera aussi de l'intérieur tous les changements physiologiques que l'enfant subira au cours des 365 premiers jours de sa vie.

Le premier mois

Évidemment, tout commence par la naissance de Mathilde. Selon le pédiatre Lyonel Rossant, le bébé vivrait cet événement comme un traumatisme violent. En effet, la première respiration de la petite lui demande un effort incroyable, puisqu'elle doit remplir les 200 millions d'alvéoles de ses poumons.

Jusqu'alors nourrie par le cordon ombilical, Mathilde doit dorénavant apprendre à s'alimenter seule pour arriver à doubler sa taille et à tripler son poids au cours de sa première année de vie. Grâce à son réflexe de survie inné (et partagé par tous les mammifères) - stocké dans son cerveau archaïque qui a une mémoire de 500 millions d'années - , elle se met à téter le sein de sa mère. Ce contact est aussi le moment de l'éveil de toute la sensorialité de l'enfant et du déclenchement du développement du cerveau, qui se poursuit durant les phases du sommeil.

Un être hypersensible

En manque de sommeil, les parents de Mathilde vivent des moments de tension qui seraient perçus par l'enfant, puisque les nouveau-nés sont des êtres hypersensibles, des «éponges sensorielles». Selon de nouvelles recherches, ce ressenti du nourrisson viendrait d'une famille de neurones dites miroirs. Mathilde vivrait ainsi un tourbillon d'émotions très intenses, sans toutefois parvenir à les comprendre. Le nourrisson ressent donc toutes les tensions vécues par les nouveaux parents, parfois dépassés par leur nouvelle réalité et par la difficulté d'interpréter les pleurs de leur enfant.

Des faits surprenants

Parmi les nombreuses choses que ce documentaire permet d'apprendre, il y a un phénomène incroyable lié aux os: à la naissance, un bébé en possède 350, soit 144 de plus que l'adulte. Comment est-ce possible? Plusieurs os se souderont au cours des premiers mois, comme ceux du crâne, qui ressemblent à un puzzle. En effet, la boîte crânienne compte 26 os, qui se juxtaposeront pour ne former qu'une seule pièce. Autre fait étonnant, le bébé rêve quatre fois plus que l'adulte. À quoi peut-il bien rêver? À tout ce qu'il a vécu au cours de ses périodes d'éveil. De fait, l'enfant commencerait à emmagasiner les informations et à archiver les plus pertinentes pour son évolution.

Les défis

Les 12 premiers mois de la vie de Mathilde sont marqués par certains défis communs à tous les bébés: apprendre à se nourrir seule, construire sa mémoire, développer un lien avec ses parents, consommer de nouveaux aliments, faire ses premières dents, ajuster sa vue, saisir un objet, tenter de s'exprimer, vivre en société, développer son système immunitaire, se déplacer, se tenir en équilibre, apprendre à marcher... Des étapes obligatoires à son développement sont mises en lumière dans ce documentaire, qui plaira particulièrement aux nouveaux parents.

Si les expériences de notre première année de vie sont depuis longtemps effacées de notre mémoire, les mamans et les papas se posent toutes sortes de questions en regardant leur bébé. Que voit-il? À quoi rêve-t-il? Comment se sent-il? Ici, grâce à des enquêtes scientifiques rigoureuses et à d'impressionnantes scènes de reconstitution en 3D, on répond à de nombreuses interrogations du genre.

Le documentaire Un an dans la peau d'un bébé est diffusé le dimanche 25 décembre, à 20 h, à Explora.