Michael Bublé nous enchante pour Noël

Christine Fortier 22-12-2016 | 04h00

En 2011, le crooner canadien a enregistré une émission de Noël afin de promouvoir l'album Christmas. Le concept est devenu une tradition pour Michael Bublé, puisque Noël à Hollywood, diffusée dimanche à 22 h 15 à TVA, est la cinquième spéciale, enregistrée cette année avec la participation de plusieurs invités dont Céline Dion, Tori Kelly et la mannequin Gigi Hadid.

Avant de rejoindre le public réuni au théâtre Orpheum de Los Angeles - une salle de spectacles légendaire qui a accueilli des artistes tels que Judy Garland, Ella Fitzgerald et Aretha Franklin depuis sa construction, en 1926 -, Michael Bublé interprète Christmas Is Here en circulant parmi les décors du parc d'attractions Universal Studios. En plus de reconnaître la célèbre DeLorean des films Retour vers le futur et le décor de Bates Motel, on aperçoit l'actrice Eva Longoria et la vedette de téléréalité Kylie Jenner dans cette ouverture qui donne le ton à Noël à Hollywood.

Des rencontres amusantes

En effet, à plusieurs reprises durant l'émission spéciale, le chanteur enfile des habits de guide touristique et nous entraîne dans les rues de la capitale du cinéma. Ses courtes visites guidées sont ponctuées de rencontres à saveur humoristique. La première met en vedette Jay Leno, l'animateur du défunt The Tonight Show, qui croit que Michael Bublé s'est recyclé en guide touristique.

De son côté, la mannequin et coqueluche des médias sociaux Gigi Hadid - belle-fille du compositeur David Foster - s'amuse en voyant Michael Bublé perdre ses moyens devant sa beauté, tandis que Blake Shelton, vedette country et juge à l'émission The Voice, prétend être agacé par la présence du chanteur devant chez lui. En ce qui concerne l'acteur canadien William Shatner, il participe au segment avec Gigi Hadid.

Avant d'accueillir sa première invitée sur scène au début de l'émission, Michael Bublé mentionne que l'un des aspects importants de la fête de Noël, c'est son caractère universel. Peu importe d'où on vient et où on se trouve, on échange des cadeaux et on célèbre la joie de passer du temps en famille. Sur ces mots, il mentionne à la blague que si Donald Trump est élu président, son épouse d'origine argentine, Luisana Lopilato, et lui-même auront peut-être de la difficulté à traverser les frontières pour visiter leurs familles respectives.

Des classiques du temps des Fêtes

Il cède ensuite la place à la chanteuse pop Tori Kelly, qui interprète This Christmas. Puis on a droit aux pièces Here Comes Santa Claus et O Holy Night, chantées respectivement par Michael Bublé et Céline Dion.

L'hôte de Noël à Hollywood partage aussi la scène avec Sharon Jones & The Dap-Kings - avec qui il a enregistré plusieurs morceaux au fil des années, dont Baby (You've Got What It Takes) - pour livrer une version R&B de White Christmas. Par la suite, il entonne Jingle Bell avec Tori Kelly et Happy Xmas (War Is Over) en compagnie de Céline Dion.

Une portion de Noël à Hollywood est consacrée aux demandes spéciales du public, qui pouvait en faire sur les médias sociaux. Les morceaux retenus par l'auteur-compositeur-interprète et ses musiciens sont Christmas Don't Be Late, des Chipmunks, Rudolph the Red-Nosed Reindeer, Jingle Bell Rock et Feliz Navidad. Pour conclure l'émission, Michael Bublé reprend le classique Have Yourself a Merry Little Christmas, qu'il dédie aux soldats déployés à l'étranger durant cette période de réjouissances. La chanson est accompagnée d'un montage vidéo montrant des scènes de retrouvailles touchantes entre des militaires et leurs familles.

Un nouveau disque et une pause

Il n'en est pas question pendant l'émission, mais le crooner a lancé son neuvième album, intitulé Nobody but Me, en octobre 2016. Quelques jours plus tard, il a confirmé que son fils aîné, Noah, souffrait d'un cancer du foie et qu'il mettait sa carrière en veilleuse pour lui consacrer tout son temps et l'aider à se rétablir.

Noël à Hollywood est diffusée le dimanche 25 décembre à 22 h 15, à TVA.