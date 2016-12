Le meurtre et le viol seront permis dans une nouvelle téléréalité

17-12-2016 | 18h55

Tout sera permis pour les 30 participants d'une nouvelle émission de téléréalité qui sera produite dans la taïga sibérienne et diffusée dans au moins cinq pays l'année prochaine.

Les candidats retenus, 15 hommes et 15 femmes, devront vivre neuf mois dans la forêt boréale de la Sibérie devant 2000 caméras. Les survivants de ce jeu se partageront la somme de 1,6 million $.

Game2: Winter sera diffusée en direct 24 heures sur 24. Dans leur promotion, les organisateurs ont résumé le jeu ainsi: «2000 caméras, 900 hectares, 30 vies. Tout est permis. La bagarre, l'alcool, le meurtre, le viol, fumer, tout».

Toutefois, les participants devront comprendre que la police interviendra et arrêtera toute personne qui commettrait un crime durant l'émission. «Nous sommes sur le territoire de la Russie, et nous obéissons aux lois de la Fédération russe», soulignent les responsables du projet.

Les participants potentiels devront signer un document reconnaissant qu'ils pourraient subir différentes agressions durant cette aventure et que toute réclamation de leur part sera rejetée.

Les couteaux permis, pas les armes à feu

L'action aura lieu sur un territoire de 900 hectares où vivent des loups et des ours. Durant ces neuf mois, soit du 1er juillet 2017 au 1er avril 2018, la température pourrait grimper jusqu'à 35 en été et descendre jusqu'à -40 en hiver.

Les 30 volontaires sélectionnés recevront une formation de survie avant le lancement de l'émission et pourront partir avec un paquetage d'un poids maximal de 100 kilos. Durant leur périple, ils porteront également une caméra corporelle.

Ce projet est né de l'esprit de Yevgeny Pyatkovsky, un milliardaire de Novossibirsk. Ce dernier a confié à des médias, dont le quotidien britannique The Guardian, que cinq pays désiraient diffuser cette émission sur leurs territoires respectifs. Pas moins de 60 personnes auraient démontré leur intérêt jusqu'ici, dont un Américain. Ils doivent être âgés d'au moins 18 ans et être «sains d'esprit». Un équilibre entre les femmes et les hommes est souhaité.

M. Pyatkovsky a aussi affirmé dans un entretien avec le «Siberian Times» que les volontaires pourront soit payer 165 000 $ US pour participer, soit prendre part à un processus de sélection en ligne où les spectateurs seront appelés à voter pour choisir les candidats.