L'auberge du chien noir ferme ses portes

Yan Lauzon 15-12-2016 | 19h34

L'équipe de L'auberge du chien noir s'apprête à dire au revoir à ses fidèles. Les dernières scènes de l'ultime épisode de la 15e saison du populaire téléroman écrit par Sylvie Lussier et Pierre Poirier ont été tournées jeudi, dans le studio 46 de Radio-Canada.

C'est notamment au Caboose Band qu'est revenue la tâche de conclure l'aventure de 377 épisodes - amorcée en janvier 2003 - avec une réinterprétation du classique Emmenez-moi de Charles Aznavour.

Départ émouvant

Pour les deux auteurs qui ont passé 27 ans à Radio-Canada (grâce à 4 et demi et Bêtes pas bêtes), mais qui n'ont pas d'autre œuvre confirmée en chantier, le temps est venu de gérer de grandes émotions.

«J'ai décrit ça longtemps comme un deuil, avoue Pierre Poirier. Aujourd'hui, je prends ça comme un voyage. Quand tu reviens, t'as plein de belles images dans la tête, plein de souvenirs... T'as vu des choses fantastiques et tu veux les raconter à tes amis.»

«Y'a un sentiment de chance que cela ait duré aussi longtemps, mais il y a de la peine aussi. C'est sûr, confie pour sa part Sylvie Lussier. J'ai le cœur gros tout le temps et en même temps, je suis contente. Ça me surprend: je pensais m'être préparée à cette journée-là, mais je me fais prendre par des moments d'émotions.»

«Recordman»

Comptant sur une horde de comédiens chevronnés, L'auberge du chien noir a été soutenue à moult reprises par plusieurs d'entre eux.

Vincent Graton compte le plus de participations à l'émission avec 320. «Je me sens infiniment privilégié. C'est hallucinant. Ça fait beaucoup d'heures de télé», note-t-il.

Évidemment, le rôle de Marc, horticulteur devenu aubergiste, lui manquera.

«Ce que j'ai beaucoup aimé de ce personnage-là, c'est que c'est un père monoparental qui n'a pas fait des enfants fous. Et t'as pas beaucoup de modèles de pères qui sont vraiment le fun à la télévision.»

Une page à tourner

Même si l'émission représente un grand pan de leur vie, les principaux acteurs ne nagent pas en plein deuil.

«On est tous conscients de l'immense chance qu'on a, confie Vincent Graton. Dans mon métier, faire 15 ans, c'est quasiment (être) un salarié...».

«Je suis prête pour d'autres défis, affirme quant à elle Josée Deschênes. Aussi, depuis un an, on sait que ça se termine et je suis faite comme ça: quand je sais que quelque chose s'en va vers la fin, j'apprivoise ça. Et c'est fait.»

L'auberge du chien noir quittera le petit écran le jeudi 23 mars 2017 à 20 heures, sur les ondes d'ICI Radio-Canada Télé.

Le téléroman en 10 chiffres

377: le nombre d'épisodes du populaire téléroman

3: le rang qu'occupe l'émission au palmarès de longévité des œuvres dramatiques de fiction hebdomadaires à Radio-Canada, après Les belles histoires et Rue des pignons

15: le nombre de saisons proposées par le diffuseur public

320: Vincent Gratton est celui qui est apparu dans le plus d'épisodes

308: la femme qui a joui de la plus importante visibilité est Josée Deschênes, vue dans 308 épisodes

22 500: les dialogues des nombreux personnages créés par Sylvie Lussier et Pierre Poirier ont noirci environ 22 500 pages!

21: à ses débuts en 2003, l'équipe comptait 21 premiers rôles réguliers dans ses rangs

55: à sa conclusion, la distribution de personnages majeurs avait presque triplé!

40: quelque 40 enfants sont nés durant l'émission

12: les unions se sont multipliées; une douzaine de mariages ont été célébrés