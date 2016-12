Un dérivé de How I Met Your Mother en chantier

15-12-2016 | 12h58

L'esprit de la comédie Comment je l'ai rencontrée (How I Met Your Mother) de CBS arrêtée en 2014 renaîtrait de ses cendres par le biais d'une série dérivée écrite par les scénaristes de la nouveauté en vogue aux États-Unis, This is us, selon The Hollywood Reporter et Deadline.

Baptisé How I Met Your Father, le projet ne se présenterait pas comme un spin-off à proprement parler mais plutôt comme le pendant féminin de la série originale, diffusée de 2005 à 2014 sur la chaîne CBS. La comédie réutiliserait les ficelles narratives de son aînée. Une femme raconterait à ses enfants, via des flashbacks, sa quête semée d'embûches pour rencontrer leur père.

Cette idée, CBS l'a déjà eue en 2014 avec How I Met Your Dad. Un pilote avait même été tourné avec l'actrice Greta Gerwig dans le rôle principal et Meg Ryan dans celui de la narratrice, remplaçant ainsi Josh Radnor et Bob Saget. L'épisode-test n'avait cependant pas séduit les dirigeants de la chaîne à l'époque.

L'arrivée d'Isaac Aptaker et Elizabeth Berger pourrait relancer le projet. Les scénaristes se sont distingués cette année avec This is us, série qui utilise elle-aussi les flashbacks pour alimenter son récit. La nouveauté de NBC a séduit le public américain avec plus de 14 millions de téléspectateurs chaque semaine.

How I Met Your Father serait actuellement en cours d'écriture. Aucune chaîne ne serait encore reliée au projet, qui n'atterrira pas d'office sur CBS. Rien n'indique non plus que New York servirait une nouvelle fois d'écrin à l'intrigue.