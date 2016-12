Les pays d'en haut : la vraie nature de Séraphin

Samuel Pradier 14-12-2016 | 21h28

Donalda et Séraphin ont une conception du mariage très différente, comme on va le voir dans la seconde saison de la série Les pays d'en haut, dont la diffusion débutera le 16 janvier prochain, à 21 h, à Ici Radio-Canada Télé.

La saison débute au moment où Donalda (Sarah-Jeanne Labrosse) vient d'épouser Séraphin (Vincent Leclerc). Un mariage de raison qui réjouit le maire de Sainte-Adèle, mais que Donalda a accepté uniquement par intérêt, et même si elle est secrètement enceinte d'Alexis (Maxime Le Flaguais).

Maintenant qu'il a réussi à avoir la femme de sa vie, Séraphin va rapidement se concentrer sur d'autres combats, car son appétit du pouvoir reste sans limite. Il veut notamment récupérer le bureau de poste pour y installer son fidèle, Ovide Ruisselet (Michel Charette).

Il va aussi s'opposer fermement au Curé Labelle (Antoine Bertrand), qui souhaite barrer la route aux grandes compagnies forestières. Il va aussi imposer une cure d'austérité dans le village, au grand dam de ses administrés.

De son côté, Donalda s'est mise en tête de récupérer le petit Siflleux (André Kasper), qu'Alexis souhaite aussi élever de son bord. Les deux anciens amants, qui s'aiment toujours, vont se disputer la garde.

Divergences

L'auteur Gilles Desjardins s'est autorisé quelques libertés par rapport à l'histoire originale de Claude-Henri Grignon.

«J'ai carte blanche pour l'écriture, a indiqué l'auteur. C'est vrai aussi que de voir les comédiens dans la première saison m'a influencé pour écrire la seconde. Mais je vais être obligé de sacrifier des personnages pour pouvoir en amener des nouveaux. J'ai beaucoup de mal à en supprimer. J'en parle longtemps à l'avance, mais ça ne veut pas dire qu'ils vont mourir, ils partent à Montréal pour éventuellement revenir un jour.»

Accident cardiaque

Les problèmes de santé d'Antoine Bertrand, l'été dernier, en plein tournage de la série, auront finalement eu peu d'impacts. «On a refait les horaires, a expliqué la productrice Sophie Deschênes. On a dû réécrire quelques scènes et on a aussi utilisé une doublure durant une seule journée.»

Avec une moyenne de 1,6 million de cotes d'écoute pour la première saison, la programmation de Radio-Canada a confirmé qu'une troisième saison est d'ores et déjà en écriture et que le tournage devrait se tenir, l'été prochain, toujours au village Canadiana de Rawdon, et ce, même si le site est actuellement en vente.