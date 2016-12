Célébration 2017: la soirée de toutes les musiques

Yan Lauzon 14-12-2016 | 17h15

Avec son lot d'artistes variés, Célébration 2017, gala de TVA et Loto-Québec, vibrera au son de la diversité musicale québécoise.

L'animation sera une fois de plus confiée au duo formé par Anouk Meunier et Patrice Bélanger, dans une mise en scène signée Joël Legendre. Ce dernier entend fêter toutes les musiques, en profitant d'une carte blanche au Théâtre du Casino du Lac-Leamy, à Gatineau, le 15 janvier prochain.

Plus jeune

En choisissant plusieurs voix différentes, Joël Legendre insufflera un vent de jeunesse à l'événement qui en sera à sa 28e édition

«Je me suis dit que ça serait le fun d'avoir un show où un peut avoir, réunis sur un même plateau, un DJ Champion et une Isabelle Boulay. C'est comme des extrêmes. Je trouvais audacieux que Loto-Québec accepte un DJ Champion. Je trouve ça super parce que ça rajeunit l'image du gala.»

Isabelle Boulay a révélé qu'elle interprétera «quelques-unes des chansons qui ont marqué mon parcours et ma carrière». Elle offrira aussi Le train d'après, une pièce qu'on retrouvera sur son album à paraître l'an prochain.

Marie-Ève Janvier et Gardy Fury offriront quant à eux un grand numéro ensemble. La première «se commettra dans un style musical qu'elle n'a jamais touché: la pop américaine», a indiqué Joël Legendre. Le couple éphémère se métamorphosera à plusieurs reprises pour les besoins de cette incursion musicale.

Bia et Boogat fouleront quant à eux la scène le temps d'un duo élaboré de manière à produire un numéro coloré qui fera voyager là où il fait chaud. Erik et Sonny Caouette, les gars des 2Frères, prendront aussi part aux célébrations.

Partir le bal

Pour concocter son numéro d'ouverture, Joël Legendre a choisi de faire particulièrement confiance à la relève.

Il a donc jeté son dévolu à «quatre artistes qui se sont démarqués sur les palmarès et sur la scène musicale en 2016»: Alexe Gaudreault et Geneviève Leclerc - deux anciennes candidates de La Voix -, ainsi que King Melrose et Jonathan Painchaud.

Ces mêmes chanteurs agiront aussi à titre de choristes tout au long du gala.

En plus des artistes annoncés, huit musiciens sur scène et six danseurs viendront égayer sept tableaux représentant chacun un univers différent.

Un incontournable lorsqu'il est question des tirages de loterie, Yves Corbeil viendra ajouter son grain de sel à cette soirée au cours de laquelle on connaîtra l'identité d'un nouveau millionnaire.

Le gala Célébration 2017 sera diffusé, en direct, le 15 janvier prochain sur les ondes de TVA. L'an dernier, les cotes d'écoute pour cette émission s'étaient élevées à 1,4 million de téléspectateurs.